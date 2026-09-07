На днях он рассказал об истории их дружбы в программе "Наедине с Гламуром".

Дмитрий поделился, что они сблизились уже во время полномасштабного вторжения, хотя раньше были лишь мимолетно знакомы. Когда начали больше общаться, то быстро поняли, что находятся на одной волне.

Мы думали друг о друге не так, как есть на самом деле. Я говорю: помню тебя, когда я еще был молодым фотографом. В 2001 году я фотографировал его в ресторане, он приехал на 20-метровом лимузине с охраной. Я подумал, что это очень понтовый чувак. Потом я видел, как Саша проводил свой концерт, там уже перед Евровидением был новый лимузин. Я думал, что он слишком звездный. Когда мы познакомились, выяснилось, что это скромный человек,

– откровенно рассказал ведущий.

Когда Дмитрий позже напомнил эту историю Александру, тот объяснил, что в 2001 году просто хотел выглядеть соответствующим образом накануне Евровидения. В то же время Пономарев, как рассказал Комаров, и сам имел о нем не самое лучшее впечатление. Певец думал, что ведущий "зазвездился" и к нему сложно подойти.

Впоследствии мужчины нашли общий язык и стали близкими друзьями. Теперь они ходят друг к другу в гости, много общаются и проводят время вместе.

Интервью с Дмитрием Комаровым: смотрите видео онлайн

Кстати, недавно Пономарев подогрел слухи о личной жизни. Певец впервые за долгое время появился на публике с женщиной Софией, с которой ему приписывают роман.