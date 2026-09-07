Днями він розповів про історію їхньої дружби у програмі "Наодинці з Гламуром".

Дмитро поділився, що вони зблизилися вже під час повномасштабного вторгнення, хоча раніше були лише побіжно знайомі. Коли почали більше спілкуватися, то швидко зрозуміли, що перебувають на одній хвилі.

Ми думали одне про одного не так, як є насправді. Я кажу: памятаю тебе, коли я ще був молодим фотографом. У 2001 році я фотографував його в ресторані, він приїхав на 20 метровому лімузині з охороною. Я подумав, що це понтовий чувак дуже. Потім я бачив, як Саша проводив свій концерт, там був уже перед Євробаченням новий лімузин. Я думав, що він занадто зірковий. Коли ми познайомилися, з'ясувалося, що це скромна людина,

– відверто розповів про друга ведучий.

Коли Дмитро згодом пригадав цю історію Олександру, той пояснив, що у 2001 році просто хотів мати відповідний вигляд напередодні Євробачення. Водночас Пономарьов, як розповів Комаров, і сам мав про нього не найкраще враження. Співак думав, що ведучий "зазвіздився" і до нього складно підійти.

Згодом чоловіки знайшли спільну мову та стали близькими друзями. Тепер вони ходять одне до одного в гості, багато спілкуються та проводять час разом.

Інтерв'ю з Дмитром Комаровим: дивіться відео онлайн

До речі, нещодавно Пономарьов підігрів чутки про особисте життя. Співак вперше за довгий час з'явився на публіці з жінкою Софією, з якою йому приписують роман.