Знаменитый голливудский тяжеловес решился на крайне редкий шаг и показал публике своих самых близких людей. На светском мероприятии царила настоящая семейная идилия, которая приковала к себе взоры всех присутствующих. Об этом сообщает издание People.

Известный голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон, который обычно тщательно оберегает свою личную жизнь от посторонних глаз, сделал исключение и появился на красной дорожке в Лос-Анджелесе вместе со своими тремя дочерьми от разных браков.

Сенсационный семейный выход состоялся на грандиозной премьере анимационного фильма "Моана", где звездный отец с гордостью позировал перед десятками фотокамер в компании своих девочек, которых публика почти никогда не видит вместе.

Кто именно из семьи актера посетил красную дорожку

На светское мероприятие пришли 24-летняя Симона, рожденная в первом браке актера, а также две младшие сестрички – 10-летняя Жасмин и 8-летняя Тиана. Девочки пришли на праздник в одинаковых очаровательных синих платьях с большими красными цветами гибискуса и заколками в тон, тогда как старшая Симона выбрала сдержанное черное платье-миди с эффектным разрезом и классические босоножки на каблуках.

К этому роскошному семейному выходу также присоединились нынешняя жена актера Лорен Хашиан, его бывшая жена Дани Гарсия, которая является мамой Симоны, звездная бабушка Ата Джонсон и муж Дани – Дэйв Риенци.

Дуэйн Джонсон с дочерьми / Getty Images

Подобные крупные события часто сопровождаются громкими новостями от коллег Дуэйна по цеху. Например, в свое время Вин Дизель сделал заявление, которое огорчило миллионы фанатов "Форсажа", что также всколыхнуло сеть.

Почему этот показ стал особенным для семьи Джонсона

Для семьи Джонсона этот выход стал особенным, ведь в фильме актер вновь вернулся к роли полубога Мауи, которого озвучивал в оригинальном мультфильме. Ранее звезда с юмором вспоминал, как пытался объяснить маленькой Жасмин, что это именно его голос звучит с экрана, но девочка просто попросила папу замолчать, потому что он "портит песню". Впрочем, со временем девочки сменили гнев на милость и даже получили эпизодические роли озвучивания в продолжении истории, что сам Джонсон шутливо назвал "преимуществами славы" и "кумовством".

На фоне таких теплых отношений в семье "Скалы" особенно контрастируют другие семейные драмы Голливуда: 5 известных актеров, с которыми отказываются общаться собственные дети, однако Дуэйну Джонсону удается сохранять абсолютную гармонию со своими близкими.