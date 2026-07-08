Знаменитий голлівудський важковаговик зважився на вкрай рідкісний крок і показав публіці своїх найрідніших людей. На світському заході панувала справжня сімейна ідилія, яка прикувала до себе погляди всіх присутніх. Про це повідомляє видання People.

Відомий голлівудський актор Двейн "Скала" Джонсон, який зазвичай ретельно оберігає своє особисте життя від зайвих очей, зробив виняток і з'явився на червоній доріжці в Лос-Анджелесі разом зі своїми трьома доньками від різних шлюбів.

Сенсаційний сімейний вихід відбувся на грандіозній прем'єрі анімаційного фільму "Моана", де зірковий батько з гордістю позував перед десятками фотокамер у компанії своїх дівчат, яких публіка майже ніколи не бачить разом.

Хто саме з родини актора завітав на червону доріжку

На світський захід завітали 24-річна Симона, народжена у першому шлюбі актора, а також дві молодші сестрички – 10-річна Жасмин та 8-річна Тиана. Малеча прийшла на свято в однакових чарівних синіх сукнях із великими червоними квітами гібискуса та заколками в тон, тоді як старша Симона обрала стриману чорну сукню-міді з ефектним розрізом та класичні босоніжки на підборах.

До цього розкішного сімейного виходу також приєдналися нинішня дружина актора Лорен Хашиан, його колишня дружина Дани Гарсия, яка є мамою Симони, зіркова бабуся Ата Джонсон та чоловік Дани – Дэйв Риенци.

Двейн Джонсон з доньками / Getty Images

Подібні великі події часто супроводжуються гучними новинами від колег Двейна по цеху. Наприклад, свого часу Він Дізель зробив заяву, яка засмутила мільйони фанатів "Форсажу", що також сколихнуло мережу.

Чому цей показ став особливим для родини Джонсона

Для родини Джонсона цей вихід став особливим, адже у стрічці актор знову повернувся до ролі напівбога Мауї, якого озвучував у оригінальному мультфільмі. Раніше зірка з гумором згадував, як намагався пояснити маленькій Жасмин, що це саме його голос звучить з екрана, але дівчинка просто попросила татка замовкнути, бо він "псує пісню". Втім, згодом дівчата змінили гнів на милість і навіть отримали епізодичні ролі озвучування у продовженні історії, що сам Джонсон жартівливо назвав "переваги слави" и "кумівства".

На тлі таких теплих стосунків у родині "Скелі" особливо контрастують інші сімейні драми Голлівуду: 5 відомих акторів, з якими відмовляються спілкуватися власні діти, проте Двейну Джонсону вдається зберігати абсолютну гармонію зі своїми близькими.