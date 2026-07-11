Прежде всего это связано с тем, что в Украине уже более 10 лет продолжается война, и публичная гражданская позиция лидеров общественного мнения по-прежнему играет очень важную роль. Но если звезды проявляют свой патриотизм, занимаются волонтерством, а кто-то даже взял в руки оружие, то о некоторых их близких такого точно не скажешь. Так сложилось, что кто-то проживает на территории России и придерживается несколько иной позиции, пишет 24 Канал.

Украинские звезды, у которых есть родственники в России

Игорь Ласточкин

Актер и юморист, который сегодня служит в ВСУ, неоднократно рассказывал, что его брат и отец живут в стране-агрессоре. В 2002 году он говорил, что полностью разорвал с ними связь.

Сейчас вообще с ними не общаюсь. С братом у нас такие отношения – он звонит, чтобы только одолжить денег. Чем бы он ни занимался, он, так сказать, неуспешный человек, потому что он бездельник,

– признался Ласточкин.

Отца же артист вылечил от алкогольной зависимости, однако появилась другая проблема – мужчина "подсел" на пропаганду и начал присылать Ласточкину ссылки на российских "экспертов". Когда Россия начала полномасштабную войну, ни брат, ни отец не поинтересовались у актера, как у него дела.

Игорь Ласточкин / Фото из инстаграма юмориста

Недавно мужчина рассказал, что практически не общается с отцом и братом после начала полномасштабного вторжения. Ласточкин пытался узнать их позицию по поводу войны, однако четкого ответа не получил. В то же время он выразил надежду, что его родные не помогают российской армии.

Маша Ефросинина

У телеведущей есть родная сестра Лиза, которая с 2009 по 2012 год была замужем за сыном экс-президента Украины Виктора Ющенко Андреем. У них есть общая дочь Варвара.

В 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и развязала войну на Востоке, сестра Марии вышла замуж за российского бизнесмена и переехала в Москву. Сегодня пара воспитывает сына.

24 февраля, когда Россия развязала полномасштабную войну против Украины, Лиза опубликовала в инстаграме сине-желтую картинку с надписью "Stop war in Ukraine".

Сама Ефросинина избегает в интервью и комментариях темы, связанной с ее сестрой, однако говорит, что их общение с сестрой практически сведено к нулю.

Маша Ефросинина с сестрой Лизой / Фото из инстаграма

Ольга Сумская

Болезненной темой для актрисы остается ее старшая дочь Антонина Паперна. Еще до начала полномасштабного вторжения девушка уехала жить в Москву. Там она вышла замуж за российского актера Владимира Яглича, от которого родила дочь Еву и сына Данила. Антонина продолжает жить и строить карьеру в России, а также умалчивает о теме войны.

В 2024 году в интервью OBOZ.UA Сумская призналась, что не видела Антонину с начала полномасштабного вторжения, но отметила, что они поддерживают связь по телефону.

Ольга Сумская и Антонина Паперная / Фото из инстаграма актрисы

Недавно по поводу Паперной высказался и ее двоюродный брат Вячеслав Хостикоев. Актер не скрывает, что очень любит Антонину и хотел бы с ней увидеться. Также мужчина не хочет делать поспешных выводов о Паперной, основываясь только на информации из интернета. Однако кое-что все же причиняет ему боль.

Некоторые вещи, которые, возможно, не стоило делать, мне больно, мне неприятно. Но с той стороны совсем своя история,

– подчеркнул Хостикоев.

Наталья Могилевская

Брат артистки живет в РФ. Могилевская не скрывает, что после 24 февраля 2022 года пыталась с ним общаться, однако надолго у нее не хватило сил. Все из-за того, что ему "промывает мозги пропаганда".

За два месяца войны только тупой, глухой и слепой не понял, что происходит. Но все равно в железном занавесе есть дыры, чтобы здравомыслящий человек мог все взвесить и иметь свое мнение,

– подытожила знаменитость.

Наталья Могилевская / Фото пресс-службы "Нового канала"

Анна Ризатдинова

Украинская спортсменка родилась в Крыму. До сих пор там проживают ее мама, бабушка и другие родственники. Анна подвергается хейту из-за этого, однако ничего не может поделать. Она предлагала близким уехать оттуда в более безопасный город в Украине, однако те категорически отказываются.

Каждым интервью я причиняю маме боль, потому что это опасно для нее. Мама ушла с поста президента федерации гимнастики Крыма из-за меня, потому что были скандалы. Однажды после разговора мама попала в больницу. В тот момент я поняла, что мама у меня одна. И сейчас о войне мы не говорим. И я верю, что Крым вернется,

– подчеркнула знаменитость.

Напомним, что Крым – украинский, а российская оккупация – временная.

У Ризатдиновой также есть родственники в стране-террористке. Однако она не общается с ними из-за расхождений во взглядах.

Анна Ризатдинова / Фото из инстаграма гимнастки

Ранее мы также обращали внимание на то, кто из украинских звезд родился в России.