Насамперед це пов'язано з тим, що в Україні уже понад 10 років триває війна і публічна громадянська позиція лідерів думок залишається дуже важливою. Та якщо зірки проявляють свій патріотизм, волонтерять, а хтось навіть взяв до руки зброю, то про деяких їхніх близьких такого точно не скажеш. Так склалось, що хтось проживає на території Росії і має дещо іншу позицію, пише 24 Канал.

Українські зірки, які мають родичів у Росії

Ігор Ласточкін

Актор і гуморист, який сьогодні у ЗСУ, неодноразово розповідав, що його брат і батько живуть у країні-агресорці. У 2002 році казав, що повністю розірвав із ними зв'язок.

Зараз взагалі з ними не спілкуюсь. З братом у нас такі стосунки – він дзвонить, аби тільки зайняти гроші. Чим би він не займався, він, так би мовити, неуспішна людина, тому що він ледар,

– зізнався Ласточкін.

Батька ж артист вилікував від алкогольної залежності, однак з'явилась інша проблема – чоловік "підсів" на пропаганду і почав присилати Ласточкіну посилання на російських "експертів". Коли Росія розпочала повномасштабну війну ні брат, ні батько не поцікавились у актора як він.

Ігор Ласточкін / Фото з інстаграму гумориста

Нещодавно чоловік розповів, що практично не спілкується з батьком та братом після початку повномасштабного вторгнення. Ласточкін намагався дізнатися їхню позицію щодо війни, проте чіткої відповіді не отримав. Водночас він висловив сподівання, що його рідні не допомагають російській армії.

Маша Єфросиніна

Телеведуча має рідну сестру Лізу, яка з 2009 по 2012 роки була одружена з сином експрезидента України Віктора Ющенка Андрієм. У них є спільна донька Варвара.

У 2014 році, коли Росія окупувала Крим і розв'язала війну на Сході, сестра Марії вийшла заміж за російського бізнесмена та переїхала до Москви. Сьогодні пара виховує сина.

24 лютого, коли Росія розв'язала повномасштабну війну проти України, Ліза запостила в інстаграмі синьо-жовту картинку з написом Stop war in Ukraine.

Сама Єфросиніна уникає в інтерв'ю та коментарях теми, яка пов'язана з її сестрою, однак каже, що їхнє спілкування з сестрою майже зведене до нуля.

Маша Єфросиніна з сестрою Лізою / Фото з інстаграму

Ольга Сумська

Болючою темою для акторки залишається її старша донька Антоніна Паперна. Ще до початку повномасштабного вторгнення дівчина поїхала жити до Москви. Там вона вийшла заміж за російського актора Володимира Яглича, від якого народила доньку Єву та сина Данила. Антоніна продовжує жити та будувати кар'єру в Росії, а також замовчує тему війни.

У 2024 році в інтерв'ю OBOZ.UA Сумська зізнавалась, що не бачила Антоніну з початку повномасштабного вторгнення, але зазначила, що вони підтримують зв'язок телефоном.

Ольга Сумська та Антоніна Паперна / Фото з інстаграму акторки

Нещодавно щодо Паперної висловився і її двоюрідний брат В'ячеслав Хостікоєв. Актор не приховує, що дуже любить Антоніну і хотів би з нею побачитись. Також чоловік не хоче робити поспішних висновків про Паперну тільки з інформації з інтернету. Однак дещо все ж робить йому боляче.

Деякі речі, які, може, не варто було робити, мені боляче, мені неприємно. Але з тієї сторони зовсім своя історія,

– підкреслив Хостікоєв.

Наталія Могилевська

Брат артистки живе у РФ. Могилевська не приховує, що після 24 лютого 2022 року намагалась з ним спілкуватись, однак на довго її не вистачило. Все через те, що йому "промиває мізки пропаганда".

За два місяці війни тільки тупий, глухий і сліпий не зрозумів, що відбувається. Але все одно є дірки в залізній завісі, щоб розсудлива людина могла все зважити та мати свою думку,

– підсумувала знаменитість.

Наталія Могилевська / Фото пресслужби "Нового каналу"

Анна Різатдінова

Українська спортсменка народилась у Криму. Досі там проживають її мама, бабуся та інші родичі. Анна зазнає хейту через це, однак нічого не може вдіяти. Вона пропонувала близьким виїхати звідти до більш безпечного міста в Україні, однак ті категорично відмовляються.

Кожним інтерв'ю я роблю мамі погано, тому що це небезпечно для неї. Мама припинила бути президенткою федерації гімнастики Криму через мене, бо були скандали. Одного разу після розмови мама потрапила до лікарні. У той момент я зрозуміла, що мама у мене одна. І зараз про війну ми не говоримо. І я вірю, що Крим повернеться,

– підкреслила знаменитість.

Та ми нагадаємо, що Крим – український, а російська окупація – тимчасова.

Різатдінова також має родичів і у державі-терористці. Проте не спілкується з ними через розбіжність позицій.

Анна Різатдінова / Фото з інстаграму гімнастки

Раніше ми також звертали увагу на те, хто з українських зірок народився у Росії.