На своей странице в инстаграме женщина опубликовала фотографию, на которой видно поврежденное, полностью покрытое трещинами стекло на двери или окне дома. Кадр она лаконично подписала словом "Home" ("Дом") и добавила эмодзи разбитого сердца.

Дом Екатерины и Александра Усика / фото из инстаграма

Отметим, что это уже не первый случай, когда жилье семьи страдает от действий российских оккупантов. В начале полномасштабного вторжения их предыдущий дом в Ворзеле был захвачен и изуродован военными РФ.

Дом в Ворзеле / фото из инстаграма

В Киев Екатерина Усик вернулась из Испании, где супруги недавно шумно отмечали годовщину свадьбы. 25 сентября Александр и Екатерина отпраздновали розовую годовщину – 17 лет супружеской жизни. Пара устроила масштабный праздник с друзьями и застольем на территории дома у бассейна.

Из-за полномасштабной войны семья Усиков вынуждена жить в двух странах ради безопасности и комфорта детей. Сыновья супругов, Кирилл и Михаил, проживают в испанской Марбелье вместе с родителями Екатерины, куда она регулярно наведывается.

В то же время сама супруга боксера вместе со старшей дочерью Елизаветой и младшей Марией постоянно проживает в пригороде Киева. Александр Усик также находится в Украине во время подготовки к боям или пребывает в разъездах. Екатерина неоднократно подчеркивала, что, несмотря на все трудности, она и ее старшая дочь видят свою жизнь исключительно в Украине.

Кстати, Усик получил жесткое условие от жены после завершения карьеры в боксе.