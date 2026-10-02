На своїй сторінці в Instagram жінка опублікувала фотографію, на якій видно пошкоджене, суцільно вкрите тріщинами скло на дверях чи вікні будинку. Кадр вона лаконічно підписала словом "Home" ("Дім") та додала емодзі розбитого серця.

Будинок Катерини та Олександра Усика / фото з інстаграму

Зазначимо, що це вже не перший випадок, коли житло родини потерпає від дій російських окупантів. На початку повномасштабного вторгнення їхній попередній будинок у Ворзелі був захоплений та понівечений військовими РФ.

Будинок у Ворзелі / фото з інстаграму

До Києва Катерина Усик повернулася з Іспанії, де подружжя нещодавно гучно святкувало річницю шлюбу. 25 вересня Олександр та Катерина відзначили трояндове весілля – 17 років подружнього життя. Пара влаштувала масштабне свято з друзями та застіллям на території будинку біля басейну.

Через повномасштабну війну родина Усиків змушена жити на дві країни заради безпеки та комфорту дітей. Сини подружжя, Кирило та Михайло, проживають в іспанській Марбельї разом із батьками Катерини, куди вона регулярно навідується.

Водночас сама дружина боксера разом зі старшою донькою Єлизаветою та найменшою Марією постійно мешкає у передмісті Києва. Олександр Усик також базується в Україні під час підготовки до боїв або перебуває у роз'їздах. Катерина неодноразово наголошувала, що попри всі труднощі, вона та її старша донька бачать своє життя виключно в Україні.

До речі, Усик отримав жорстку умову від дружини після закінчення карʼєри у боксі.



