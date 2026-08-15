Филонова участвовала в таких проектах: "Я – герой", "Пей, если сможешь", "Светлые головы", "Пакуй чемоданы" и "Пираньи". Когда к шоу "Ревизор" присоединился Николай Тищенко, ведущая также получила роль. Она проверяла салоны красоты и косметологические центры. Позже девушка даже захотела заняться политикой, пишет 24 Канал.

Политика и гражданская позиция

В 2020 году она заявила, что баллотируется на пост мэра Киева. Сначала все подумали, что это шутка, однако даже в КГГА это подтвердили.

Я понимаю, что вам смешно, но все это серьезно. Я хочу, чтобы вы посмотрели на меня с другой стороны и не воспринимали меня как человека, у которого не хватит сил изменить что-то к лучшему,

– писала тогда ведущая.

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Когда началась полномасштабная война, Елена занялась волонтерством. Но уже в июне 2022 года заявила о проблемах со здоровьем и о том, что люди наживаются на гуманитарной помощи. Блогерша говорила, что "стало трудно отличить тех, кто действительно нуждается".

Елена Филонова в программе "Ревизор" / Фото издания "Телекритика"

Где сейчас Елена Филонова и чем она занимается

Впоследствии знаменитость почти не появлялась в украинском публичном пространстве. Выяснилось, что 1,5 года она жила в Ницце, Франция. 1 апреля 2025 года журналистка окончательно вернулась в Украину.

Кто не знал, так это дядя Елены – модельер Алексей Залевский. Мужчина рассказывал, что его племянница повзрослела и старается реже использовать образ "блондинки-дурочки".

Что касается профессиональной деятельности, то у блогерши есть собственный бренд одежды, а недавно она даже дебютировала как певица. В 42 года Филонова выпустила первую песню, однако слушатели отреагировали на нее неоднозначно.

Так, я начинаю сольную карьеру. У меня выходит моя первая классная песня, она называется Lady Kiss. Я теперь новая звездочка украинского шоу-бизнеса. Звезда номер один, которая покорит каждое сердечко,

– сказала звезда в программе "Наедине с гламуром".

FILONOVA – Lady Kiss: смотрите видео онлайн

Одни пользователи выразили свое восхищение творчеством певицы, а вот другие раскритиковали ее, потому что им не понравилась песня.

Весной знаменитость также раскрыла свои доходы. Выяснилось, что во время полномасштабной войны уровень доходов упал. Например, в апреле 2026 года ее доход от рекламы в инстаграме составил 15 тысяч гривен. Но по более низким расценкам Филонова работать не собирается, потому что знает себе цену.

Недавно мы упоминали и о телеведущей Лидии Таран, которая покинула Украину. Ранее она была женой украинского ведущего Андрея Доманского.