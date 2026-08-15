Філонова брала участь у таких проєктах: "Я – герой", "Пий, якщо зможеш", "Світлі голови", "Паку валізи" та "Піраньї". Коли до шоу "Ревізор" долучився Микола Тищенко, то ведуча також отримала роль. Вона перевіряла салони краси та косметологічні центри. Пізніше дівчина навіть захотіла у політику, пише 24 Канал.

Політика та громадянська позиція

У 2020 році вона заявила, що йде на посаду мера Києва. Спершу всі подумали, що це жарт, однак навіть у КМДА це підтвердили.

Я розумію, що вам смішно, але все це серйозно. Я хочу, щоб ви подивилися на мене з іншого боку, і не сприймали мене як людину, у якої не вистачить сил змінити щось на краще,

– писала тоді ведуча.

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Коли розпочалась повномасштабна війна, Олена зайнялась волонтерством. Та вже у червні 2022 року заявила про проблеми зі здоров'ям і що люди наживаються на гуманітарній допомозі. Блогерка казала, що "стало важко відрізняти тих, хто насправді потребує".

Олена Філонова у програмі "Ревізор" / Фото видання "Телекритика"

Де зараз Олена Філонова і чим вона займається

Згодом знаменитість майже не з'являлась в українському публічному просторі. З'ясувалось, що 1,5 роки вона жила у Ніцці, Франція. 1 квітня 2025 року журналістка остаточно повернулась до України.

Хто не знав, то дядько Олени – модельєр Олексій Залевський. Чоловік розповідав, що його племінниця подорослішала і намагається менше використовувати образ "блондинки-дурочки".

Що стосується діяльності, то блогерка має власний бренд одягу, а недавно навіть дебютувала як співачка. У 42 роки Філонова випустила першу пісню, однак слухачі висловили неоднозначну реакцію.

Так, я починаю сольну кар'єру. У мене виходить моя перша крута пісня, називається Lady Kiss. Я тепер нова зірочка українського шоубзінесу. Зірка номер один, яка підкорить кожне сердечко,

– сказала зірка у програмі "Наодинці з гламуром".

FILONOVA – Lady Kiss: дивіться відео онлайн

Одні користувачі висловили своє захоплення щодо роботи співачки, а от інші розкритикували, бо їм не сподобалась пісня.

На весні знаменитість також розсекретила свій заробіток. З'ясувалось, що під час повномасштабної війни рівень доходів впав. До прикладу, у квітні 2026 року її дохід від реклами в інстаграмі становив 15 тисяч гривень. Та за нижчими розцінками Філонова працювати не збирається, бо знає собі ціну.

Нещодавно ми згадували і про телеведучу Лідію Таран, яка покинула Україну. Раніше вона була дружиною українського ведучого Андрія Доманського.