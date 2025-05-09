Елена Мандзюк сообщила о полученных угрозах и травле правоохранителям. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу.
Все детали здесь Одни критикуют, другие заступаются: почему Алхим снова в центре скандала и кто к нему причастен
Блогер сообщила, что информация о том, кто стоит за угрозами и преследованиями ей и детям, может шокировать ее подписчиков. Но пока она не может публично разглашать эту информацию.
Абсолютно все: угрозы, травля, преследование, все, что случилось со мной и моими детьми за последние дни, распространение информации или ее сдерживание – зафиксировано и взято к расследованию. Вы будете шокированы, когда узнаете, какие люди за этим стояли. Когда все белое станет черным и вы просто выпадете в осадок,
– рассказала Елена Мандзюк.
Елена также поблагодарила тех, кто ее поддерживал. И показала очередные угрожающие скриншоты, где ей желают смерти и травят.
Елена Мандзюк обратилась к правоохранителям / Фото из инстаграм-сториз
Почему блогерша была вынуждена обратиться в полицию
- После того, как Елена Мандзюк публично осудила Анну Алхим и призвала СБУ обратить внимание на ее высказывания, блогерша начала получать угрозы. Ей звонили с неизвестных номеров и запугивали.
- Утром 8 мая Елена Мандзюк сообщила, что пережила "одну из самых страшных ночей" в ее жизни. Она не разгласила подробности того, что именно произошло.