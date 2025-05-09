Олена Мандзюк повідомила про отримані погрози та цькування правоохоронцям. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку блогерки.

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Блогерка повідомила, що інформація про те, хто стоїть за погрозами та переслідуваннями їй та дітям, може шокувати її підписників. Та наразі вона не може публічно розголошувати цю інформацію.

Абсолютно все: погрози, цькування, переслідування, все, що трапилось зі мною та моїми дітьми за останні дні, розповсюдження інформації або її стримання – зафіксовано та взято до розслідування. Ви будете шоковані, коли дізнаєтесь, які люди за цим стояли. Коли все біле стане чорним і ви просто випадете в осад,

– розповіла Олена Мандзюк.

Олена також подякувала тим, хто її підтримував. Та показала чергові загрозливі скриншоти, де їй бажають смерті та цькують.



Олена Мандзюк звернулась до правоохоронців / Фото з інстаграм-сторіз

Чому блогерка була змушена звернутись до поліції