Жена Президента остановилась на классическом сочетании – белом и черном. Несмотря на простоту, такой look выглядел современно и очень стильно. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу первой леди Украины.

Не пропустите Алена Шоптенко раскрыла подробности о расстройстве 7-летнего сына и призналась, как он на него влияет

Так, Елена Зеленская появилась на публике в белой рубашке оверсайз с объемными рукавами и акцентным воротником. К ней она подобрала широкие черные брюки и классические черные каблуки, что добавили образу строгости.

Волосы первая леди уложила в легкие локоны и сделала естественный макияж с акцентом на глаза.

Напомним, недавно Елена Зеленская совершила рабочий визит в Японию, где выступила на известной выставке EXPO 2025 в Осаке. Тогда мы также рассказывали о том, как выглядит первая леди Украины.