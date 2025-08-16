Дружина Президента зупинилася на класичному поєднанні – білому та чорному. Попри простоту, такий look виглядав сучасно й дуже стильно. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку першої леді України.

Так, Олена Зеленська з'явилася на публіці у білій сорочці оверсайз з об'ємними рукавами та акцентним коміром. До неї вона підібрала широкі чорні штани та класичні чорні підбори, що додали образу строгості.

Волосся перша леді вклала у легкі локони та зробила природний макіяж з акцентом на очі.

Нагадаємо, нещодавно Олена Зеленська здійснила робочий візит до Японії, де виступила на відомій виставці EXPO 2025 в Осаці. Тоді ми також розповідали про те, який вигляд має перша леді України.