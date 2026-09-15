Кастинг официально завершен, и 12 талантливых участников "Фабрики звезд" уже готовы покорять большую сцену. Первый выпуск "Фабрики звезд" станет для них настоящим испытанием и трансформацией, ведь каждый получит уникальный сценический образ, разработанный специально для проекта. Но это не единственная интрига прайм-шоу.

Кто будет оценивать участников

Оценивать старания новичков будет мощная тройка постоянных судей: Иван Клименко, Ирина Горовая и Алан Бадоев, который по совместительству стал наставником проекта. А четвертое кресло жюри в первом эфире займет поп-дива DOROFEEVA. Певица призналась, что для нее чрезвычайно ценно поддерживать тех, кто будет создавать новую украинскую культуру.

Я пришла поддержать участников "Фабрики" и дать им честный фидбэк. Ведь любые проекты часто нацелены на создание шоу, а я хочу в новую эру "Фабрики звезд" давать такой фидбэк, который может действительно повлиять на результат,

– поделилась звезда.



Надя Дорофеева станет судьей "Фабрики звезд-2026" / Фото "Фабрики звезд"

Девочка Оля: воссоединение Дантеса и Олийника

Главной интригой премьеры станет выход на сцену Вадима Олийника и Владимира Дантеса. После многолетнего перерыва артисты вновь объединятся, чтобы исполнить свой легендарный хит о девочке Оле.

Этот момент уже обещает стать самым обсуждаемым событием в украинском шоу-бизнесе. Сразу после ностальгического дуэта Владимир Дантес также порадует фанатов сольным выступлением.



Вадим Олийник и Владимир Дантес споют "Олю" на "Фабрике звезд-2026" / Фото "Фабрики звезд"

Что известно о 13-м участнике

Создатели проекта подготовили еще один сюрприз, ведь голосование за 13-го участника "Фабрики звезд" до сих пор продолжается. Именно зрители решают, кто получит заветный билет на большую сцену и присоединится к основной двенадцатке.

На днях мы показывали, как и где сейчас находятся братья Борисенко из "Фабрики звезд".