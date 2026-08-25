Как сообщает издание Daily Mail, 52-летний исполнитель решил положить конец спекуляциям. На своей странице он опубликовал статью журналиста Дина Пайпера, которая полностью опровергает его причастность к травматическому эпизоду из юности американской звезды. Представители музыканта также категорически опровергли любые намеки на то, что в мемуарах речь идет именно о нем.

В своей книге "Это я: Расплата" Хейден Панеттьери поделилась жуткой историей. По словам актрисы, когда ей было 18 лет, во время отдыха на суперъяхте на юге Франции близкая подруга привела ее в частную каюту. Там ее ждал известный британский певец "за тридцать", который лежал в постели голым под простыней. Тогда подруга прошептала девушке, чтобы та легла к нему, и оставила их наедине.

Только что дверь захлопнулась, мой инстинкт самосохранения сработал

, – писала Панеттьери.

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Книга Хейден Панеттьери / фото из инстаграма

Актриса категорически отказала мужчине, заявив, что между ними ничего не будет, после чего убежала. Звезда признавалась, что этот инцидент стал для нее болезненным ударом, ведь доверенное лицо обращалось с ней, как с "девушкой по вызову".

Интернет-детективы сразу предположили, что этим загадочным мужчиной мог быть Джеймс Блант, ведь в 2009 году папарацци сфотографировали их вместе на Каннском кинофестивале. Однако в материале, который распространил певец, приводятся веские аргументы: хронология событий совершенно не совпадает.

Джеймс Блант / фото Getty Images

Также журналисты выяснили, что на момент создания тех фотографий и предполагаемой встречи на яхте Хейден было уже почти 20 лет, а не 18, как указано в рассказе о травматическом опыте.

Кстати, дочь Хейден и Владимира Кличко уже знает о смерти мамы. Об этом рассказала мама покойной актрисы Лесли Фогель.