Як повідомляє видання Daily Mail, 52-річний виконавець вирішив покласти край спекуляціям. На своїй сторінці він поширив статтю журналіста Діна Пайпера, яка повністю спростовує його причетність до травматичного епізоду з юності американської зірки. Представники музиканта також категорично заперечили будь-які натяки на те, що в мемуарах йдеться саме про нього.

У своїй книзі "Це я: Розплата" Гейден Панеттьєрі поділилася моторошною історією. За словами акторки, коли їй було 18 років, під час відпочинку на суперяхті на півдні Франції близька подруга привела її до приватної каюти. Там на неї чекав відомий британський співак "за тридцять", який лежав у ліжку голий під простирадлом. Тоді подруга прошепотіла дівчині вимогу лягти до нього і залишила їх наодинці.

Щойно двері клацнули, мій інстинкт самозбереження спрацював

– писала Панеттьєрі.

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Книга Гейден Панеттьєрі / фото з інстаграму

Акторка категорично відмовила чоловікові, заявивши, що між ними нічого не буде, після чого втекла. Зірка зізнавалася, що цей інцидент став для неї болючим ударом, адже довірена особа поводилася з нею, як із "дівчиною за викликом".

Інтернет-детективи одразу припустили, що цим таємничим чоловіком міг бути Джеймс Блант, адже у 2009 році папараці зробили їхні спільні фото на Каннському кінофестивалі. Проте у матеріалі, який поширив співак, наводяться чіткі аргументи: хронологія подій абсолютно не збігається.

Джеймс Блант / фото Getty Images

Також журналісти з'ясували, що на момент створення тих фотографій та ймовірної зустрічі на яхті, Гайден було вже майже 20 років, а не 18, як зазначено в розповіді про травматичний досвід.

До речі, донька Гейден та Володимира Кличка вже знає про смерть мами. Про це розповіла мама покійної акторки Леслі Фогель.