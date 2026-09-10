Новость о внезапной смерти Хайден Панеттьери в середине августа 2026 года потрясла ее поклонников по всему миру. Ранее 24 Канал рассказывал о том, кто потенциально может унаследовать ее имущество и как складывается ситуация с юридической точки зрения. Теперь же журналисты выяснили, о какой сумме идет речь и что именно входит в наследственную долю звезды, пишет Radar Online.

Сколько заработала Хайден Панеттьери за свою карьеру

По данным профильных изданий, состояние актрисы на момент ее смерти оценивалось примерно в 6 миллионов долларов. Свой первый гонорар Хайден получила еще в младенческом возрасте, снимаясь в рекламных роликах. Впоследствии она зарабатывала благодаря ролям в известных сериалах и фильмах:

В частности, съемки в сериале "Нэшвилл" приносили звезде около 75 тысяч долларов за каждый эпизод, что в целом пополнило ее бюджет почти на 10 миллионов долларов за все сезоны.

Кинокарьера, включая участие в фильмах "Ледяная принцесса" и "Вспоминая титанов", сформировала ее основной капитал. Помимо съемок в кино, Хайден развивала музыкальную карьеру и озвучивала персонажей в популярных видеоиграх.



Сколько денег заработала Хайден Панеттьери / фото из инстаграма звезды

Недвижимость и активы Хайден Панеттьери

На протяжении жизни актриса активно инвестировала в недвижимость. Она владела домом в Голливуд-Хиллз, который продала за более чем 3 миллиона долларов, а также приобрела новопостроенное поместье в Нэшвилле во время съемок в сериале. Кроме того, ее семья владела недвижимостью в штате Нью-Йорк, где выросла звезда.

Хейден росла в доме с четырьмя спальнями, который ее родители приобрели в 1998 году. В 2021 году семья продала эту недвижимость за 1,22 миллиона долларов, а в июне ее снова выставили на продажу за 3,6 миллиона долларов.

Поскольку актриса имела несовершеннолетнюю дочь Кайю Евдокию от Владимира Кличко, именно она является главной претенденткой на имущество по законам штата Калифорния. Кстати, отношения этой бывшей супружеской пары всегда оставались в центре внимания публики и СМИ. Чтобы вспомнить трогательные детали их истории, прочитай о том, какие обещания дали друг другу Кличко и Хайден.