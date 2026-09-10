Новина про раптову смерть Гайден Панеттьєрі у середині серпня 2026 року шокувала її шанувальників по всьому світу. Раніше 24 Канал розповідав про те, хто потенційно може успадкувати її майно та як розгортається ситуація з юридичної точки зору. Тепер же журналісти з'ясували, про яку суму йдеться та що саме входить до спадкової частини зірки, пише Radar online.

Скільки заробила Гайден Панеттьєрі за свою кар'єру

За даними профільних видань, статки акторки на момент її смерті оцінювалися приблизно у 6 мільйонів доларів. Свій перший гонорар Гайден отримала ще у віці немовля, знімаючись у рекламних роликах. Згодом вона заробляла завдяки ролям у відомих серіалах та кінострічках:

Зокрема, зйомки в серіалі "Нешвілл" приносили зірці близько 75 тисяч доларів за кожен епізод, що загалом поповнило її бюджет майже на 10 мільйонів доларів за всі сезони.

Кінокар'єра, включаючи участь у стрічках "Крижана принцеса" та "Згадуючи Титанів", сформувала її основний капітал. Окрім зйомок у кіно, Гайден розвивала музичну кар'єру та озвучувала персонажів у популярних відеоіграх.



Скільки грошей заробила Гайден Панеттьєрі / фото з інстаграму зірки

Нерухомість та активи Гайден Панеттьєрі

Протягом життя акторка активно інвестувала в нерухомість. Вона володіла будинком у Голлівуд-Гіллз, який продала за понад 3 мільйони доларів, а також придбала новозбудований маєток у Нешвіллі під час зйомок у серіалі. Крім того, її родина володіла майном у штаті Нью-Йорк де виросла зірка.

Гайден росла в будинку з чотирма спальнями, який її батьки придбали у 1998 році. У 2021 році родина продала цю нерухомість за 1,22 мільйона доларів, а в червні її знову виставили на продаж за 3,6 мільйона доларів.

Оскільки акторка мала неповнолітню доньку Кайю Євдокію від Володимира Кличка, саме вона є головною претенденткою на майно за законами штату Каліфорнія. До речі, стосунки цього експодружжя завжди залишалися в центрі уваги публіки та медіа. Щоб згадати зворушливі деталі їхньої історії, читай про те, які обіцянки дали Кличко і Гайден одне одному.