С будущей специальностью парень уже определился. Об этом шоумен рассказал в комментарии для программы "Тур по звездам".

Так, по словам Джеджулы, его сын планирует стать юристом-международником. Даниелю близки гуманитарные дисциплины – история, языки и все, что не связано с математикой.

Его сильная сторона – знание иностранных языков. Он прекрасно владеет английским, как родным, изучает немецкий и испанский. В школьные годы он жил с мамой в Дубае и изучал арабский. Он может, в принципе, поговорить и на разговорном арабском языке,

– рассказал ведущий.

Отметим, что Даниэль уже третий год живет вместе с отцом в Украине. Ранее парень долгое время находился в Дубае с мамой, однако впоследствии решил переехать к Андрею Джеджуле в Киев.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Новый выпуск шоу "Тур со звездами": смотрите видео онлайн

Кстати, недавно о своем сыне рассказал и третий президент Украины Виктор Ющенко. Тарас после учебы в США вернулся в Украину, а его отец раскрыл, чем он сейчас занимается.