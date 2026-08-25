З майбутньою спеціальністю хлопець уже визначився. Про це шоумен розповів у коментарі для програми "Тур зірками".

Так, за словами Джеджули, його син планує стати юристом-міжнародником. Даніелю близькі гуманітарні дисципліни – історія, мови та все, що не пов'язане з математикою.

У нього сильні сторони – знання іноземних мов. Він прекрасно володіє англійською, як рідною, вчить німецьку, іспанську. У школі колись жив із мамою в Дубаї, вчив арабську. Він може, в принципі, поговорити і розмовно арабською мовою,

– розповів ведучий.

Зауважимо, що Даніель вже третій рік живе разом із батьком в Україні. Раніше хлопець тривалий час перебував у Дубаї з мамою, однак згодом вирішив переїхати до Андрія Джеджули в Київ.

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До речі, нещодавно про свого сина розповів і третій президент України Віктор Ющенко. Тарас після навчання у США повернувся в Україну, а його батько розсекретив, чим він зараз займається.