События в Украине заставили многих артистов переосмыслить свою деятельность. Немало трансформаций произошло и с группой "Авиатор". Подробнее об этом читайте в материале 24 Канала.

Какова история группы "Авиатор"?

Коллектив создан в Киеве в 2005 году. Его будущие участники Игорь Воевуцкий и Дмитрий Тодорюк познакомились на шоу "Шанс" и вместе с Юлием Никитиным решили создать бойз-бэнд. Впоследствии к ним присоединился еще один музыкант – Андрей Сторож.

Уже в первый год деятельности группа "Авиатор" громко заявила о себе. В мае 2005 года группа исполнила песню "Возвращайся", а уже в декабре вышел дебютный альбом "В эфире". Пластинка разошлась тиражом более 200 тысяч копий.

"Авиатор" – "Возвращайся" (украиноязычная версия)": слушайте онлайн

К слову, название коллектива предложил Андрей Сторож. Ведь каждый из участников по-своему был связан с авиацией.

Так группа начала свою деятельность под руководством центра Mamamusic. В феврале 2006 "Авиатор" получил награду "Золотой диск" за первый альбом. Затем коллектив отправился в масштабный тур по Украине с Веркой Сердючкой, Ириной Билык и Марией Бурмакой, а еще победил на премии ShowBiz Awards в номинации "Открытие года".



Группа "Авиатор" / Архивное фото ТСН

В 2012 году "Авиатор" прекратил сотрудничество с продюсерским центром и открыл собственный лейбл. Также группа стала первой в украинском шоубизнесе, кто сыграл концерт на борту самолета на высоте 10 тысяч метров.

Через 6 лет группа сообщила о важных изменениях – Игорь Воевуцкий покинул коллектив.

Искренне поговорив втроем, мы решили, что Игорь будет творить собственную историю, а мы будем продолжать полет "Авиатора" на пару. Нашей дружбе всем вместе это нисколько не мешает. Жизнь – вещь интересная: кто знает, какими новостями мы удивим еще? Но гарантируем точно, что энергия и эмоции, которые всегда дарит "Авиатор", незыблемы!

– объявили в 2018 году Дмитрий Тодорюк и Андрей Сторож.

Ходили слухи, что одной из причин такого решения стали конфликты между участниками. В интервью в 2025 году Андрей Сторож подтвердил, что недоразумения произошли на фоне бизнеса.

"Наверное, для меня дружба – это немножко другое. И в дружбе, и в бизнесе важно слышать друг друга. К сожалению, этого не произошло. Мы перестали просто работать, но, конечно, я руку подам, и мы пообщаемся. Я рад за него, что он сейчас защищает нашу страну, и с уважением только к нему отношусь", – говорил музыкант Славе Демину.

Где сейчас Дмитрий Тодорюк?

Группа "Авиатор" не прекратила свое существование – он продолжает творческую деятельность. Андрей и Дмитрий работают в дуэте, они продолжают записывать песни и выступать.

С началом полномасштабного вторжения они проводят благотворительные концерты, поддерживают военных и переосмысливают репертуар.

Дмитрий Тодорюк продолжает активно заниматься музыкой. Кроме деятельности в группе, он является солистом и режиссером рок-оперы "Патриот".

В прошлом году музыкант признался, что стал на путь к измене – он переписывался с другой. Дмитрий задумывался над разводом, но брак удалось сохранить. Дмитрий и Ольга воспитывают двух дочерей.

Чем занимается Андрей Сторож?

Андрей Сторож реализует себя не только как участник группы "Авиатор", но и как продюсер и композитор. Он помогает в развитии таким артистам как KVITKA GAEVSKA и VINOKUROVA.

Еще Андрей Сторож является вокальным тренером Художественного лицея "Смена".

Где сейчас Игорь Воевуцкий?

Музыкант начал сольную деятельность после выхода из группы "Авиатор" и работал над собственными музыкальными проектами. После начала полномасштабного вторжения он вступил в армию, а его жена с дочкой уехали за границу.

Сейчас семья Игоря Воевуцкого в Украине. А сам артист находится в составе бригады "Азов" и является водителем эвакуационной группы. В июне 2025 года Воевуцкого наградили знаком отличия "Крест почета".

Подытоживая, "золотой" период группы пришелся на 2000-е, но и сейчас группа "Авиатор" остается важной частью украинской сцены, выступающей уже более 20 лет. Но в новой реальности и с другими творческими акцентами.