Вслед за Владимиром Кличко воспоминаниями о Хайден Панеттьери в своем инстаграме поделилась Сильвия Джеффрис, сыгравшая мать героини актрисы в сериале "Нэшвилл". Голливудская звезда вспомнила о непростых переживаниях, которые Панеттьери переживала на протяжении многих лет, и объяснила, что этот опыт оставил заметный след в ее жизни.

Я говорю об этом прямо. Иногда с Хайден было нелегко находиться рядом. Я помню, как называла ее настоящим торнадо. Но она была нашим торнадо. Солнце, которое появляется, легкий туман, который поднимается, дождь, который усиливается, вихрь всего вокруг нее, а затем нежный дождь, который стихает, вместе с спокойствием, солнцем и светом в ее глазах и хихиканьем в ее голосе,

– вспомнила Сильвия.

Коллеги вспоминают Хайден Панеттьери / Фото из инстаграма Панеттьери

Джеффрис также сказала, что хотя у Панеттьери "впереди было невероятно светлое будущее", ее "внутренние демоны порой были слишком тяжелыми, чтобы это выдержать". Актриса добавила, что они с Хайден казались далекими друг от друга, но в душе были очень близки.

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По словам Джеффрис, их отношения были теплыми, а вот сама актриса производила впечатление человека, который многое выносит. Комментарии коллеги покойной актрисы позволили по-другому взглянуть на то, почему приходилось проходить Панеттьери.

Также о потере, которую пережил Голливуд, высказалась Пэрис Хилтон.