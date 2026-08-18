Слідом за Володимиром Кличком спогадами про Гайден Панеттьєрі у своєму інстаграмі поділилася Сильвія Джеффріс, яка зіграла матір героїні акторки у серіалі "Нешвілл". Голлівудська зірка згадала про непрості переживання, які Панеттьєр переживала протягом років, і пояснила, що цей досвід залишив помітний слід у її житті.

Я кажу прямо з цього приводу. Часом з Гайден було нелегко бути поруч. Я пам’ятаю, як називала її справжнім торнадо. Але вона була нашим торнадо. Сонце, яке з’являється, легкий туман, який починається, дощ, який посилюється, вир всього навколо неї, а потім ніжний дощ, що стихає, разом зі спокоєм, сонцем і світлом в її очах і хіхіканням у її голосі,

– пригадала Сильвія.

Колеги згадують Гайден Панеттьєрі / Фото з інстаграму Панеттьєрі

Джеффріс також сказала, що хоча Панеттьєрі "мала попереду неймовірно світле майбутнє", її "внутрішні демони часом були надто важкими, щоб це витримати". Акторка додала, що вони з Гайден здавалися далекими одна від одної, але в серцях були дуже близькими.

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За словами Джеффріс, їхні стосунки були теплими, а от сама актриса справляла враження людини, яка багато з чим бореться. Коментарі колеги померлої акторки дали змогу інакше поглянути на те, через що доводилося проходити Панеттьєрі.

Також про втрату, яку пережив Голлівуд, висловилась Періс Гілтон.