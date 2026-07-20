В интервью проекта "Прямая красная" шоумен рассказал, почему со второго или третьего сезона на кастинги стало приезжать много россиян. Кондратюк признался, что автоматически обращался к таким конкурсантам на русском, чтобы быстрее наладить контакт перед выступлением, однако это каждый раз вызывало недовольство у Марченко.

На "Х-Факторе" где-то со второго или третьего сезона к нам стали приезжать россияне. Выходят, говорят: "Здравствуйте, я из Ярославля", "из Нижнего Новгорода" и так далее. Я говорю: "Что будете петь?" За это получал от Оксаны. Она говорит: "А почему ты с ними начинаешь разговаривать на русском языке?" Я отвечаю: "Да они же болваны". А она: "Так это их проблемы",

– рассказал Кондратюк.

Игорь Кондратюк и Оксана Марченко / фото из открытых источников

В то же время сама телеведущая за кадром продолжала общаться с россиянами на их языке. Когда продюсер обращал на это внимание, она оправдывала свои действия статусом "хозяйки" шоу, которой нужно растолочь участников.

Я говорю: "А почему ты разговариваешь с ними по-русски?" В ответ: "Я же должна как-то заставить их говорить, я же ведущая". Я говорю: "Давай ты перестанешь – я перестану". После этого несколько раз говорил по-украински,

– отметил шоумен.

Оксана Марченко / фото из открытых источников

Сегодня шоумен с удивлением вспоминает эту историю, ведь нынешняя позиция Марченко полностью противоречит ее тогдашним требованиям. Кондратюк предполагает, что ее действия могли быть частью заранее продуманного плана.

Ее предательство, пожалуй, либо хорошо спланированная акция, либо спонтанная история. Хотя об Оксане спонтанно говорить нельзя. Кума Путина,

– подытожил он.

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