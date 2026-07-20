В інтерв'ю проєкту "Пряма червона" шоумен розповів, що з другого чи третього сезону на кастинги почало приїжджати багато росіян. Кондратюк зізнався, що автоматично звертався до таких конкурсантів російською, щоб швидше налагодити контакт перед виступом, проте це щоразу викликало невдоволення у Марченко.

На "Х-Факторі" десь із другого чи третього сезону до нас поїхали росіяни. Виходять, кажуть: "Здравствуйте, я из Ярославля", "из Нижнего Новгорода" тощо. Я кажу: "Что будете петь?" За це отримував від Оксани. Вона каже: "А чого ти з ними починаєш розмовляти російською мовою?" Я відповідаю: "Так вони ж болвани". А вона: "Так це їхні проблеми",

– розповів Кондратюк.

Ігор Кондратюк та Оксана Марченко / фото з відкритих джерел

Водночас сама телеведуча поза камерами продовжувала спілкуватися з росіянами їхньою мовою. Коли продюсер звертав на це увагу, вона виправдовувала свої дії статусом "господарки" шоу, якій потрібно розговорити учасників.

Я кажу: "А чого ти говориш з ними російською?" У відповідь: "Я ж повинна розговорити якось, я ж господарка". Я кажу: "Давай ти перестанеш – я перестану". Після цього кілька разів говорив українською,

– зазначив шоумен.

Оксана Марченко / фото з відкритих джерел

Сьогодні шоумен із подивом згадує цю історію, адже нинішня позиція Марченко повністю суперечить її тодішнім вимогам. Кондратюк припускає, що її дії могли бути частиною заздалегідь продуманого плану.

Зрада її, мабуть, або гарно спланована акція, або спонтанна історія. Хоча про Оксану спонтанно казати не можна. Кума Путіна,

– підсумував він.

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