Подробностями она поделилась в новом интервью. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на OBOZ.UA.

Журналистка отметила, что многие люди думали, что Игоря Поклада похоронят на Байковом кладбище. Жена композитора рассказала, что быть похороненным на Берковецком кладбище – было его четкой волей.

Светлана, кроме того, поделилась, что Поклад будто чувствовал, что скоро умрет.

Где-то за полгода до смерти сказал: "Это мое последнее лето, Светлана. Ты должна быть готова". У Игоря Дмитриевича на Берковецком кладбище похоронена мама. Он сам установил очень красивый памятник – две плиты. И всегда говорил: "Эта вторая – для меня". Все друзья, кто бывал у нас последние дни, слышали от него одно и то же: "Меня – только к маме". Он повторял это неоднократно. Сотни раз,

– вспомнила женщина.

Что известно о смерти Игоря Поклада?

Напомним, что о смерти Игоря Поклада сообщила его жена. С композитором попрощались 11 июля в Национальной филармонии Украины, похоронили его на Берковецком кладбище возле матери.

В начале полномасштабного вторжения семья Поклада находилась в Ворзеле, некоторое время провела в подвале в оккупации. Ранее Светлана признавалась, что именно это подорвало здоровье Игоря Дмитриевича.

В интервью жена Поклада рассказала, что композитору диагностировали онкологию в 2023 году. Он проходил лечение, периодами чувствовал себя неплохо, а в конце июля у мужчины случился инсульт.

"Его доставили реанимобилем в "Феофанию". Нам создали прекрасные условия, все было на самом высоком уровне. Но я посмотрела на это все и сказала: "У нас есть идеальная медсестра, которая может выполнять все необходимые манипуляции дома. Отпустите нас, пожалуйста, домой"", – вспомнила Светлана Поклад.

Женщина добавила, что композитор пробыл в больнице всего два дня. Игорь Поклад умер на руках у жены.