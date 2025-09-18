Родные раскрыли подробности о его смерти. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Ильи Ратмана.

Как рассказали его родные, трагедия произошла вечером 12 сентября на трассе US 85 между городами Альбукерке (штат Нью-Мексико) и Эль-Пасо (штат Техас). В мотоцикл Ильи врезался автомобиль. От полученных травм он погиб на месте.

Илья ушел из жизни, делая то, что любил: на новом байке, в путешествии, о котором давно мечтал. Он был именно там, где хотел быть. Соболезнования всем нам,

– написали близкие фотографа на его странице в инстаграме.

Церемония прощания с Ильей состоится в Лос-Анджелесе. Точную дату и место семья сообщит позже.





Илья Ратман погиб в ДТП в США / Скриншот из инстаграма

Что известно об Илье Ратмане?