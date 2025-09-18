Родные раскрыли подробности о его смерти. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Ильи Ратмана.
Как рассказали его родные, трагедия произошла вечером 12 сентября на трассе US 85 между городами Альбукерке (штат Нью-Мексико) и Эль-Пасо (штат Техас). В мотоцикл Ильи врезался автомобиль. От полученных травм он погиб на месте.
Илья ушел из жизни, делая то, что любил: на новом байке, в путешествии, о котором давно мечтал. Он был именно там, где хотел быть. Соболезнования всем нам,
– написали близкие фотографа на его странице в инстаграме.
Церемония прощания с Ильей состоится в Лос-Анджелесе. Точную дату и место семья сообщит позже.
Илья Ратман погиб в ДТП в США / Скриншот из инстаграма
Что известно об Илье Ратмане?
- Это украинский режиссер и фотограф из Бердянска.
- Он родился 13 июня 1982 года.
- Детство и юность провел в родном городе, где учился в средней школе №5. Впоследствии поступил в Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара.
- Работал журналистом в "Деловой столице". В 2019 году стал студентом Украинской киношколы.
- Илья фотографировал украинских звезд, среди которых Влад Яма, Слава Каминская, Ольга Горбачева и другие.
- В начале февраля 2022 года Ратман отправился на Шри-Ланку, чтобы там провести несколько месяцев. Затем он некоторое время жил в Европе, а позже переехал в США.