Рідні розкрили подробиці про його смерть. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Іллі Ратмана.
Як розповіли рідні фотографа, трагедія сталася ввечері 12 вересня на трасі US 85 між містами Альбукерке (штат Нью-Мексико) та Ель-Пасо (штат Техас). У мотоцикл Іллі врізався автомобіль. Від отриманих травм він загинув на місці.
Ілля пішов із життя, роблячи те, що любив: на новому байку, у подорожі, про яку давно мріяв. Він був саме там, де хотів бути. Співчуття всім нам,
– написали близькі фотографа на його сторінці в інстаграмі.
Церемонія прощання з Іллею відбудеться в Лос-Анджелесі. Точну дату та місце родина повідомить згодом.
Ілля Ратман загинув у ДТП в США / Скриншот з інстаграму
Що відомо про Іллю Ратмана?
- Це український режисер і фотограф із Бердянська.
- Він народився 13 червня 1982 року.
- Дитинство та юність провів у рідному місті, де навчався у середній школі №5. Згодом вступив до Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
- Працював журналістом у "Діловій столиці". У 2019 році став студентом Української кіношколи.
- Ілля фотографував українських зірок, серед яких Влад Яма, Слава Камінська, Ольга Горбачова та інші.
- На початку лютого 2022 року Ратман відправився на Шрі-Ланку, щоб там провести декілька місяців. Потім він деякий час жив у Європі, а пізніше переїхав до США.