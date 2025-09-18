Рідні розкрили подробиці про його смерть. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Іллі Ратмана.

Як розповіли рідні фотографа, трагедія сталася ввечері 12 вересня на трасі US 85 між містами Альбукерке (штат Нью-Мексико) та Ель-Пасо (штат Техас). У мотоцикл Іллі врізався автомобіль. Від отриманих травм він загинув на місці.

Ілля пішов із життя, роблячи те, що любив: на новому байку, у подорожі, про яку давно мріяв. Він був саме там, де хотів бути. Співчуття всім нам,

– написали близькі фотографа на його сторінці в інстаграмі.

Церемонія прощання з Іллею відбудеться в Лос-Анджелесі. Точну дату та місце родина повідомить згодом.





Ілля Ратман загинув у ДТП в США / Скриншот з інстаграму

Що відомо про Іллю Ратмана?