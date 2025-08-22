Она рассказала о вступлении и объяснила, почему решила пойти по этому пути. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Илоны Гвоздевой.

Так, стало известно, что знаменитость сдала экзамены и прошла собеседования.

Для меня это был сплошной шок и кайф одновременно. Руки тряслись, язык отнимало, сердце выскакивало, но настолько было приятно смотреть на себя, что я иду на второе высшее образование. Я хочу что-то новое для себя, хочу учиться, развиваться. Более того, я четко понимаю, для чего, где именно я буду это использовать и сколько мне нужно для того, чтобы стать высококвалифицированным специалистом,

– рассказала танцовщица.

Она добавила, что хочет развиваться в арт-терапии, поскольку является творческой и уже довольно давно работает с телом и женщинами.

Я бы могла на своем таком звездном статусе "проехать": типа, я уже и так арттерапевт, мне не надо учиться, я и так уже все знаю, какие-то там курсы двухмесячные закончила – и привет. Я решила пойти другим путем, потому что, во-первых, мне это интересно, во-вторых, я себя уважаю как действительно высококвалифицированного специалиста в своей сфере и хочу столь же быть квалифицированной в психологии и педагогике,

– объяснила хореограф.

Стоит добавить, что Илона уже имеет опыт в преподавании – в КНУКиИ она вела авторский курс "Искусство балетмейстера".

Заметим, в последнее время немало украинских звезд решили вернуться к учебе.

