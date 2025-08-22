Вона розповіла про вступ та пояснила, чому вирішила піти цим шляхом. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Ілони Гвоздьової.

Так, стало відомо, що знаменитість склала іспити й пройшла співбесіди.

Для мене це був суцільний шок і кайф одночасно. Руки тряслися, мову віднімало, серце вискакувало, але настільки було приємно дивитися на себе, що я йду на другу вищу освіту. Я хочу щось нове для себе, хочу навчатися, розвиватися. Ба більше, я чітко розумію, для чого, де саме я буду це використовувати та скільки мені потрібно для того, щоб стати висококваліфікованим спеціалістом,

– розповіла танцівниця.

Вона додала, що хоче розвиватися в арт-терапії, оскільки є творчою і вже доволі давно працює з тілом та жінками.

Я б могла на своєму такому зірковому статусі "проїхати": типу, я вже і так арттерапевт, мені не треба навчатися, я і так вже все знаю, якісь там курси двомісячні закінчила – і привіт. Я вирішила піти іншим шляхом, тому що, по-перше, мені це цікаво, по-друге, я себе поважаю як дійсно висококваліфікованого фахівця у своїй сфері й хочу настільки ж бути кваліфікованою у психології та педагогіці,

– пояснила хореографиня.

Варто додати, що Ілона вже має досвід у викладанні – у КНУКіМ вона вела авторський курс "Мистецтво балетмейстера".

Зауважимо, останнім часом чимало українських зірок вирішили повернутися до навчання.

Хто зі знаменитостей зараз навчається?