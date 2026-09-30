9 лет в браке, более 10 лет вместе и практически все это время – бок о бок не только в жизни, но и в работе. Макс Узол и Ольга Манько превратили совместную любовь к путешествиям в дело всей жизни, а их YouTube-канал "Узол и Манько" уже собрал сотни тысяч подписчиков и миллионы просмотров. Накануне годовщины свадьбы супруги рассказали "24 Каналу", как они познакомились, кто из них более сложный попутчик, устают ли они друг от друга и как им удается совмещать любовь и работу 24/7. А еще – поделились своим секретом крепких отношений.

Четыре года Оля от меня морозилась, – о начале отношений и романтике в браке

Вы познакомились благодаря работе более 10 лет назад. Как все началось?

Макс: Я пришел стажироваться на "Новый канал" в звездный проект "Пираньи". Меня отправили на пробную съемку с опытной журналисткой и редактором. Это была Оля Манько. Мы поехали в клуб брать интервью у Коли Серги. Когда я увидел Олю, сразу подумал: "Ооо, какая эффектная, симпатичная. Большие глаза, рыжеволосая, уверенная в себе". Поэтому у меня сразу возникла сильная симпатия. Я пытался проявлять знаки внимания, но следующие четыре года Оля от меня морозилась (смеется – 24 Канал). Писал смс-ки, готовил подарки, всячески напоминал о себе. Но в ответ была только тишина. Тогда меня не взяли на "Новый". Но позвали снова в конце 2013-го, и мы еще раз пересеклись на работе.

Переломный момент наступил в начале 2015-го, когда мы отправились в совместное путешествие по Европе. Там все и завязалось. Я искал для нее цветы в Кракове, согревал ее в Дрездене, а в Париже признался, что влюбился. Вернулись в Киев уже парой.

Макс Узол и Оля Манько / Фото из личного архива пары

Догадывались ли ваши коллеги о романе, или вам действительно удавалось держать все в секрете?

Оля: Мы не сразу рассказывали о наших отношениях, даже скрывали их. Помню, Макс оставлял мне очень милые записочки на рабочем столе: желал хорошего дня, писал приятные слова. Но, конечно, коллеги быстро что-то заподозрили и раскрыли наш секрет (улыбается – 24 Канал).

Сегодня, 30 сентября, у вас 9-я годовщина свадьбы. Какой была ваша свадьба и как сейчас вспоминаете тот день?

Оля: У нас было совсем мало времени на подготовку к свадьбе. Потому что сразу после того, как Макс сделал мне предложение, мы уехали на месяц в командировку. Поэтому за день до поездки мы забежали в ювелирный магазин и за 5 минут до закрытия купили обручальные кольца. Причем забежали действительно в прямом смысле этого слова: когда мы влетели в магазин, охранник даже схватился за пистолет, потому что подумал, что мы грабители.

Когда вернулись, оставалось всего 2 недели, чтобы все организовать. Я всегда мечтала о свадьбе на берегу моря. Поэтому мы решили собрать самых близких друзей и поехать праздновать в Одессу. Это был очень камерный праздник – всего 10 человек. Церемония состоялась прямо на пляже с видом на наше Черное море. Музыканта мы нашли на улице (смеется – 24 Канал). Просто проходили мимо Золотых ворот в Киеве, и парень очень красиво играл на гитаре и пел. Мы подошли к нему и попросили сыграть у нас на свадьбе. И он согласился.

Оля Манько и Макс Узол / Фото из личного архива пары

Макс: Моя мама узнала о свадьбе из сторис. Я очень надеюсь, что она не обиделась. Но я всегда говорил, что моя свадьба будет не такая, как у других. Что я хочу, чтобы этот праздник был именно для нас двоих. Чтобы мы наслаждались, были расслаблены, проживали каждый момент. Поэтому для большинства людей наша свадьба оставалась тайной. Но потом мы отдельно устроили застолье для моих родителей, а затем для родных Оли. А сама свадьба – это была сказка. На берегу Черного моря в Одессе, в ресторанчике на пляже, арка, песни под гитару, самые близкие друзья, игры, танцы на песке. Ноль официоза, максимум души.

Макс Узол и Оля Манько / Фото из личного архива пары

Как обычно отмечаете годовщину свадьбы? Есть ли у вас какая-то особая традиция или маленький ритуал, который повторяете каждый год?

Оля: Есть традиция делать этот день выходным. И это настоящая роскошь и подарок для нас. Ведь мы очень много работаем, бывает, что месяцами вообще без выходных. Поэтому в этот день откладываем все дела, едем в домик где-нибудь на природе и проводим время только вдвоем. А еще любим удивлять друг друга эмоциональными подарками.

Если говорить о подарках – вы больше любите практичные вещи или впечатления? Какой самый дорогой или самый запоминающийся подарок вы делали друг другу?

Макс: Стараемся радовать друг друга сюрпризами. День рождения – это всегда кульминация таких сюрпризов. Как-то Оля подарила мне полет на легкомоторном самолете, а я ей – на воздушном шаре. Было классно. Хотя и стоило тогда немало. И это такие подарки, которые просто переполняют эмоциями и создают наши общие воспоминания. То есть так, большинство подарков у нас – не вещи, а впечатления. Когда-то я спросил у Оли, какой самый дорогой подарок я ей делал? Оля ответила: "Когда сделал предложение". "А ты мне?", – продолжил я. И в ответ услышал: "Когда ответила "да" (улыбается – 24 Канал).

Но и материальные подарки тоже бывают. Я подарил Оле виниловый проигрыватель, очень хороший. Хотя, честно говоря, это получился подарок для нас обоих. Очень хитрый презент. Просто мы обожаем слушать музыку на виниле.

Романтика для вас – это большие свидания и сюрпризы или скорее маленькие моменты в повседневной жизни? Как вы обычно проявляете ее друг к другу?

Оля: Я вообще люблю романтизировать жизнь. Поэтому часто выступаю инициатором наших свиданий. Но скажу честно, иногда заказать суши и посмотреть классный фильм дома даже романтичнее, чем ужин в ресторане.

Макс: Оля умеет создавать красоту, украшать наше гнездышко – в этом и заключается ее романтизм. Поэтому, думаю, она более романтична. Хотя я тоже не отстаю. Цветки, сообщения, искренние, не заученные комплименты, объятия, танцы дома под винил – это все мы стараемся делать. Потому что именно такие маленькие мелочи наполняют жизнь и укрепляют отношения.

Мы еще та итальянская парочка, – о совместной работе, ссорах и тревел-блоге

Вы фактически 24/7 вместе: муж и жена, коллеги, соведущие и постоянные попутчики. Бывают ли моменты, когда хочется сказать: "Все, сегодня мы не работаем и вообще не разговариваем"? Как вы даете друг другу личное пространство?

Макс: Это сложно. Мы только учимся находить в этом баланс. Во-первых, иногда эмоции, связанные с какими-то рабочими вопросами – когда горят дедлайны, сбои с техникой, проблемы со съемками и монтажом – мы можем переносить на личное, с чего могут возникать конфликты. В общем, мы два лидера, и часто каждый отстаивает свое видение, поэтому процесс согласования может быть эмоциональным и жарким. Иногда мы еще та итальянская парочка. (улыбается – 24 Канал). Во-вторых, порой не хватает личного пространства. Поэтому я на 100% убежден, что пары, которые работают вместе, обязательно должны иметь какие-то отдельные хобби, занятия. Это очень классно освежает.

Я очень люблю ходить на вокал, на йогу, на пробежки в одиночку. Это дает мне возможность обрести какие-то новые эмоциональные связи, опыт, знакомиться с новыми людьми, а потом об этом интересно рассказывать Оле. Ведь если бы она в этот момент была рядом, рассказывать не о чем было бы – она и так все знала бы.

А что насчет ссор? Путешествия часто ставят отношения на испытание, а у вас к этому еще добавляются камера, дедлайны и рабочие решения. Из-за чего была ваша последняя ссора? Кто обычно первым идет мириться?

Оля: У нас, кстати, 90% ссор из-за рабочих моментов (смеется – 24 Канал). Потому что мы оба лидеры и очень творческие люди, у каждого свое видение, свои идеи, и здесь работает правило: "кто кого убедит". Но и в этом есть свои плюсы. В этих спорах рождается качественный контент. Первым, как правило, идет мириться Макс. И я это очень ценю. Также учусь этому ремеслу.

Макс Узол и Оля Манько / Фото из личного архива пары

Был ли момент, когда хотелось поставить на паузу либо канал, либо отношения? Что тогда спасло?

Оля: Мы даже ставили канал на паузу. Вынужденно. Когда началось полномасштабное вторжение. Тогда казалось, что наши видео никому не нужны. Ведь какими могут быть путешествия, если идет война? Но мы получали немало сообщений от наших подписчиков о том, что наши видео поддерживают душевное равновесие, вселяют веру в будущее, поэтому мы, после перерыва в несколько месяцев, в мае 2022 года возобновили съемки.

Этот год также был непростым для создания наших фильмов. Особенно последний месяц, когда Киев круглосуточно подвергается обстрелам, мы по ночам не спим или пытаемся спать в укрытии – это очень изматывает. Поэтому у нас и видео в этом году выходят реже. Но сейчас мы работаем над особенным фильмом к Рождеству, который нас очень вдохновляет. Это будет история о людях, которые, несмотря на тяжелые времена, поддерживают традиции. Часть видео мы сняли в прошлом году, в этом году планируем досънять. Надеюсь, все получится. Потому что мне очень нравится эта идея и то, что получается.

Можно ли сегодня в Украине жить за счет трэвел-блога? Какая из ваших самых дорогих поездок окупилась, а какая – нет?

Оля: Мне кажется, что тревел – это самая дорогая ниша с точки зрения расходов. Ведь чтобы снять один выпуск, нам нужно поехать в командировку, арендовать жилье, оплатить вход на локации, а еще еда, бензин, расходы на технику… Это очень дорого. И это еще мы все снимаем только вдвоем, без операторов. Честно говоря, завидую коллегам, которые снимают по 3–4 студийных передачи в день. Ведь у нас на съемки одного выпуска уходит 3–5 дней. А есть видео, которые снимали даже больше недели.

Самая дорогая поездка, пожалуй, – в Нью-Йорк. Ведь одни только билеты и жилье стоят космически дорого. Мы даже не считали, окупился ли нам этот выпуск, чтобы не расстраиваться.

А как у вас с финансами в повседневной жизни? У вас общий бюджет или все-таки вы распределяете между собой, кто за что отвечает?

Макс: У нас это как почетное знамя – периодически передается от одного к другому. Потому что зависело от формата, кто где работал, и чье ФЛП брало на себя ключевую роль. К тому же мы немного разделили между собой, кто какие финансовые расходы контролирует. Сейчас я больше отвечаю за учет финансов, Оля – за расходы, связанные с питанием и одеждой. Я также главный по коммунальным услугам. Но, по сути, финансы у нас общие.

Не из тех, кто общается с медийными людьми ради их медийности, – о дружбе с украинскими артистами

Предполагаю, что за годы работы в журналистике вы познакомились с многими украинскими артистами и публичными людьми. Есть ли среди них люди, с которыми вы подружились и продолжаете общаться уже вне камеры?

Макс: У нас такая работа – общаться с людьми. И я это просто обожаю. Поэтому хорошие друзья – по всему миру. Но в основном – это люди, которые создают суперпопулярные, очень крутые проекты. Не только в Украине, ведь среди них есть и иностранцы. Но самих их мало кто знает, потому что чаще всего эти люди остаются за кадром.

С кем дружим в украинском шоу-бизнесе? Во-первых, с ведущим Сергеем Лиховидой. Мне кажется, мы с ним очень сходимся по вибрации, он добрый, светлый, интеллигентный, за развитие и возможности. Хотя познакомились мы на съемках – он брал у нас интервью. Тогда и почувствовали, что это наш человек. Видно, он тоже. Вот недавно были у него на дне рождения и подарили золотой микрофон (смеется – 24 Канал). Типа пошутили, что это его главная награда и, наконец, у него появится личный микрофон. Также дружим с ХАСом, украинским хип-хоп-исполнителем и радио- и телеведущим. Оля с ним знакома еще со времен университета. Я познакомился с ним в 2022 году. С тех пор общаемся. Он хоть и постоянно шутит, но, на самом деле, очень глубокий и часто высказывает очень философские мысли.

Оля: Мы хорошо общаемся со многими медийными людьми. Но, что интересно, наши лучшие друзья вообще не из мира шоу-бизнеса. Но у нас теплые отношения с семьей Синельниковых, Александром Педаном, Александром Тереном, Владимиром Коханом из Хащей, Владимиром Шумко, Сергеем Лиховидой и ХАСом, о которых уже упоминал Макс. Я не из тех, кто будет общаться с медийными людьми ради их медийности. Для меня важнее ценности, взгляды на жизнь и общая химия, которую чувствуешь сразу.

Макс Узол и Оля Манько / Фото из личного архива пары

Дом, двое детей и собака – об изменениях, общих мечтах и будущем

За более чем 10 лет вместе вы наверняка хорошо узнали друг друга. Что в партнере изменилось больше всего – и что, наоборот, до сих пор остается абсолютно неизменным?

Макс: Оля такая же уверенная в себе, такой же генератор гениальных идей, профессионал в том, чтобы организовать все и заставить работать даже то, что никогда не работало. Меня радует, что Оля с каждым днем становится все красивее. Во всех смыслах. Возможно, это и мне комплимент, ведь говорят, что с хорошим мужем женщина расцветает (улыбается – 24 Канал).

Оля: Мне нравится наблюдать, как меняется Макс. Он становится более уверенным в себе, амбициознее, знает, что хочет и куда движется. Одно остается неизменным – он всегда делает мне много комплиментов и поддерживает. И это очень вдохновляет становиться лучше.

Говорят, после свадьбы отношения переходят на новый уровень. А что изменилось у вас?

Оля: После свадьбы наши отношения однозначно стали крепче, появилось больше уверенности, доверия. Макс всегда очень внимателен ко мне, заботлив. Этим он меня и очаровал.

Если представить вашу жизнь через несколько лет, какой вы видите свою семью? О чем мечтаете вместе?

Макс: Дом, окруженный густой красивой зеленью, двое детей и собака. Я так вижу наше будущее. Но я четко осознаю, что придется сильно изменить формат и стиль жизни. Ведь вряд ли у нас будет возможность так много ездить и путешествовать, как сейчас. Хотя – кто знает. Поэтому нужно думать о дополнительных вариантах бизнеса, инвестировании.

Оля: Прежде всего, очень хочется, чтобы в нашей стране был мир. Во всем остальном полностью согласна с Максом. Мечтаю, чтобы наша семья стала больше, и уверена, что это не остановит наши путешествия.

Макс Узол и Оля Манько / Фото из личного архива пары

Блиц

И напоследок – небольшой блиц.

Худшая привычка друг друга в дороге…

Давать указания, как нужно вести машину.

Кто дольше собирает чемодан?

Макс. Он до последнего откладывает этот момент. Оля собирается дольше, но начинает заранее.

Кто чаще теряет вещи?

Макс. Но не чаще – постоянно.

Кто первым просит прощения?

Макс.

Куда поедете праздновать 9-ю годовщину свадьбы?

На природу, за город.

А теперь закончите предложение: "Мы до сих пор вместе, потому что…"

Мы вместе, потому что каждое утро обнимаемся, несмотря ни на что. Потому что постоянно учимся быть вместе и работаем над отношениями. Учимся признавать свои ошибки и делать первый шаг навстречу, даже если другой неправ. Потому что не даем пустых обещаний, ценим слово и верность,

– Макс Узол и Оля Манько.

Оля Манько и Макс Узол / Фото из личного архива пары

Добавим, что накануне мы эксклюзивно пообщались с певцом и ведущим Владимиром Дантесом. Интервью читайте по ссылке.