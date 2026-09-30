9 років у шлюбі, понад 10 років разом і практично весь цей час – пліч-о-пліч не лише в житті, а й у роботі. Макс Узол та Ольга Манько перетворили спільну любов до подорожей на справу життя, а їхній ютуб-канал "Узол і Манько" вже зібрав сотні тисяч підписників та мільйони переглядів. Напередодні річниці весілля подружжя розповіло 24 Каналу, як вони познайомилися, хто з них складніший попутник, чи втомлюються одне від одного та як їм вдається поєднувати кохання і роботу 24/7. А ще – поділилися своїм секретом міцних стосунків.

Чотири роки Оля від мене морозилась, – про початок стосунків і романтику в шлюбі

Ви познайомилися завдяки роботі понад 10 років тому. Як усе почалося?

Макс: Я прийшов стажуватись на Новий канал у зірковий проєкт "Піранії". Мене відправили на пробну зйомку з досвідченою журналісткою і редакторкою. Це була Оля Манько. Ми поїхали в клуб писати інтерв'ю з Колею Серьгою. Коли я побачив Олю, одразу подумав: "Ооо, яка ефектна, симпатична. Великі очі, рудоволоса, впевнена в собі". Тому в мене одразу виникла сильна симпатія. Я намагався показувати знаки уваги, але наступні чотири роки Оля від мене морозилась (сміється – 24 Канал). Писав смс-ки, готував подарунки, всіляко нагадував про себе. Але у відповідь була лише тиша. Тоді мене не взяли на Новий. Але покликали знову вкінці 2013-го і ми ще раз перетнулися на роботі.

Переломний момент вистрілив на початку 2015-го, коли поїхали у спільну європодорож. Там все і зав'язалось. Я шукав їй квіти у Кракові, грів у Дрездені, а в Парижі сказав, що закоханий. Повернулись у Київ вже парою.

Макс Узол і Оля Манько / Фото з особистого архіву пари

Чи здогадувалися ваші колеги про роман, чи вам справді вдавалося тримати все в таємниці?

Оля: Ми не одразу розголошували про наші стосунки, навіть приховували. Пам'ятаю, Макс залишав мені дуже милі записочки на робочому столі: бажав гарного дня, писав приємні слова. Але, звісно, колеги швидко щось запідозрили й нас розсекретили (усміхається – 24 Канал).

Сьогодні, 30 вересня, у вас 9-та річниця весілля. Яким було ваше весілля і як зараз згадуєте той день?

Оля: У нас було тотально мало часу на підготовку до весілля. Бо щойно Макс зробив мені пропозицію, ми одразу поїхали на місяць у відрядження. Тому за день до поїздки ми забігли у ювелірний магазин і за 5 хвилин до закриття купили обручки. Причому забігли справді в прямому сенсі цього слова: коли ми влетіли до магазину, охоронець навіть схопився за пістолет, бо подумав, що ми грабіжники.

Коли повернулись, було всього 2 тижні, щоб усе організувати. Я завжди мріяла про весілля на березі моря. Тому ми вирішили зібрати найближчих друзів і поїхати святкувати в Одесу. Було дуже камерне свято – всього 10 людей. Церемонія відбулася прямо на пляжі з краєвидом на наше Чорне море. Музиканта ми знайшли на вулиці (сміється – 24 Канал). Просто проходили на Золотих воротах в Києві й хлопець дуже красиво грав на гітарі та співав. Ми підійшли до нього та попросили грати у нас на весіллі. І він погодився.

Оля Манько та Макс Узол / Фото з особистого архіву пари

Макс: Моя мама дізналась про весілля зі сторіс. Я дуже сподіваюсь, що вона не образилась. Але я завжди говорив, що моє весілля буде не таким, як в інших. Що я хочу, аби це свято було саме для нас двох. Щоб ми насолоджувались, були розслаблені, проживали кожен момент. Тому для більшості людей наше весілля було таємницею. Але потім ми окремо зробили застілля для моїх батьків, потім для рідних Олі. Але саме весілля – то була казка. На березі Чорного моря в Одесі, в ресторанчику на пляжі, арка, пісні під гітару, найближчі друзі, ігри, танці на піску. Нуль офіціозу, максимум душі.

Макс Узол і Оля Манько / Фото з особистого архіву пари

Як зазвичай відзначаєте річницю весілля? Чи є у вас якась особлива традиція або маленький ритуал, який повторюєте щороку?

Оля: Є традиція робити цей день вихідним. І це справжня розкіш та подарунок для нас. Адже ми дуже багато працюємо, буває місяцями без вихідних взагалі. Тому у цей день відкладаємо усі справи, їдемо в будиночок десь на природі й проводимо час лише удвох. А ще любимо дивувати одне одного емоційними подарунками.

Якщо говорити про подарунки – ви більше за практичні речі чи за враження? Який найдорожчий або найпам'ятніший подарунок робили одне одному?

Макс: Намагаємося тішити одне одного сюрпризами. День народження – це завжди пік таких сюрпризів. Якось Оля подарувала мені політ на легкомоторному літаку, а я їй – на повітряній кулі. Було класно. Хоч і вартувало тоді немало. І це такі подарунки, які просто переповнюють емоціями й творять наші спільні спогади. Тобто так, більшість подарунків у нас – не речі, а враження. Коли якось я запитав у Олі, який найдорожчий подарунок я їй робив? Оля сказала, коли освідчився. "А ти мені?", – продовжив я. І у відповідь почув: "Коли відповіла "так" (усміхається – 24 Канал).

Але і матеріальні подарунки теж є. Я подарував Олі вініловий програвач, дуже хороший. Хоча, відверто, це вийшов подарунок для нас обох. Дуже хитрий презент. Просто ми обожнюємо слухати музику на вінілі.

Романтика для вас – це великі побачення та сюрпризи чи радше маленькі моменти у повсякденному житті? Як ви зазвичай проявляєте її одне до одного?

Оля: Я загалом люблю романтизувати життя. Тому часто є ініціатором наших побачень. Але скажу чесно, інколи замовити суші та подивитись класний фільм вдома навіть романтичніше, ніж вечеря в ресторані.

Макс: Оля вміє наводити красу, оформлювати гніздечко – в цьому її романтизм. Тому, гадаю, вона більш романтична. Хоча я теж не відстаю. Квіти, повідомлення, щирі не завчені компліменти, обійми, танці вдома під вініл – це все ми стараємось робити. Бо такі маленькі дрібнички якраз і наповнюють життя і зміцнюють стосунки.

Ми ще та італійська парочка, – про роботу разом, сварки і тревел-блог

Ви фактично 24/7 разом: чоловік і дружина, колеги, співведучі та постійні попутники. Чи бувають моменти, коли хочеться сказати: "Все, сьогодні ми не працюємо і взагалі не розмовляємо"? Як даєте одне одному особистий простір?

Макс: Це важко. З цим балансувати ми лише вчимось. По-перше, іноді емоції від якихось робочих питань, коли горять дедлайни, факапи з технікою, питання зі зйомками та монтажем можемо переносити на особисте, через що можуть виникати конфлікти. Загалом, ми два лідери, і часто кожен відстоюємо своє бачення, тому процес узгодження може бути емоційний і гарячий. Іноді ми ще та італійська парочка. (усміхається – 24 Канал). По-друге, часом не вистачає особистого простору. Тому я переконаний на 100%, що пари, які працюють разом, обов'язково повинні мати якісь окремі хобі, заняття. Це дуже класно освіжає.

Особисто я дуже люблю ходити на вокал, на йогу, на пробіжки сам. Це дає мені можливість отримати якісь нові емоційні зв'язки, досвід, знайомитись з новими людьми, і потім про це цікаво розказувати Олі. Бо, якщо вона в цей момент була поруч, розказувати не буде чого, вона і так все знатиме.

А як щодо сварок? Подорожі часто випробовують стосунки, а у вас до цього додаються ще камера, дедлайни й робочі рішення. Через що була ваша остання суперечка? Хто зазвичай першим йде миритися?

Оля: У нас, до речі, 90% сварок через робочі моменти (сміється – 24 Канал). Бо ми обоє лідери та дуже творчі люди, у кожного своє бачення, свої ідеї й тут працює правило: "хто кого переконає". Але і в цьому є свої плюси. В цих суперечках народжується якісний контент. Першим, зазвичай, йде миритись Макс. І я це дуже ціную. Також вчуся цього ремесла.

Макс Узол та Оля Манько / Фото з особистого архіву пари

Чи був момент, коли хотілося поставити на паузу або канал, або стосунки? Що тоді врятувало?

Оля: Ми навіть ставили на паузу канал. Вимушено. Коли почалось повномасштабне вторгнення. Тоді здавалось, що наші відео нікому не потрібні. Бо ж які подорожі, якщо війна? Але ми отримували чимало повідомлень від наших підписників, що наші відео тримають менталку, вселяють віру у майбутнє, тому ми, після перерви у кілька місяців, в травні 2022 відновили зйомки.

Цей рік був також непростим у створенні наших фільмів. Особливо останній місяць, коли Київ цілодобово під обстрілами, ми ночами не спимо, або намагаємось спати в укритті – це дуже виснажує. Тому у нас і відео цього року виходять рідше. Але зараз ми працюємо над особливим фільмом до Різдва, який нас дуже надихає. Це буде історія про людей, які попри важкі часи, підтримують традиції. Частину відео ми зняли минулого року, цього року плануємо дозняти. Сподіваюсь, усе вийде. Бо мені дуже подобається ідея та те, що виходить.

Чи можна сьогодні в Україні жити з тревел-блогу? Яка з найдорожчих ваших поїздок окупилася, а яка ні?

Оля: Мені здається, що тревел – це найдорожча ніша по витратах. Адже, щоб зняти один випуск, нам потрібно поїхати у відрядження, орендувати житло, оплатити вхід у локації, а ще їжа, бензин, витрати на техніку… Це дуже дорого. І це ще ми все знімаємо лише вдвох, без операторів. Чесно, заздрю колегам, які знімають по 3-4 студійні програми за день. Адже у нас на зйомки одного випуску йде 3-5 днів. А є відео, які й більше ніж тиждень знімали.

Найдорожча поїздка, мабуть, – у Нью-Йорк. Адже самі квитки та житло коштують космічно дорого. Ми навіть не рахували чи цей випуск нам окупився, щоб не засмучуватись.

А як у вас із фінансами в повсякденному житті? Ви маєте спільний бюджет чи все-таки розподіляєте між собою, хто за що відповідає?

Макс: У нас це як почесне знамено – періодично передається від одного до іншого. Бо залежало від формату, хто де працював, і чий ФОП брав на себе ключову роль. Плюс ми дещо розділили між собою, хто які фінансові витрати контролює. Зараз я більше за облік фінансів, Оля – за витрати, пов'язані харчуванням та одягом. Я також головний по комуналці. Але, по факту, фінанси у нас спільні.

Не з тих, хто спілкується з медійними людьми заради їхньої медійності, – про дружбу з українськими артистами

Припускаю, що за роки роботи в журналістиці ви познайомилися з багатьма українськими артистами та публічними людьми. Чи є серед них люди, з якими ви здружилися і продовжуєте спілкуватися вже поза камерою?

Макс: У нас така робота – спілкуватись з людьми. І я це просто обожнюю. Тому хороших друзів – по всьому світу. Але здебільшого – це люди, які створюють суперпопулярні, дуже круті проєкти. Не лише в Україні, бо це й іноземці теж. Але їх самих мало хто знає, бо найчастіше ці люди залишаються за кадром.

З ким дружимо в українському шоубізі? По-перше, із ведучим Сергієм Лиховидою. Мені здається, ми з ним дуже збігаємось по вайбу, він добрий, світлий, інтелігентний, про розвиток і можливості. Хоча познайомились ми на зйомках – він брав у нас інтерв'ю. Тоді й відчули, що це наша людина. Видно, він теж. Ось нещодавно були в нього на дні народженні й подарували золотий мікрофон (сміється – 24 Канал). Типу пожартували, що це його головна нагорода і, нарешті, в нього з'явиться особистий мікрофон. Також дружимо з ХАСом, українським хіп-хоп виконавцем і радіо та телеведучим. Оля з ним знайома ще з універу. Я познайомився у 2022-му. З того часу спілкуємось. Він хоч і постійно жартує, але, насправді, дуже глибокий і часто видає дуже філософські інсайти.

Оля: Ми добре спілкуємось з багатьма медійними людьми. Але, що цікаво – найкращі друзі у нас взагалі не медійні. Та маємо теплі стосунки з сім'єю Синельникових, Олександром Педаном, Олександром Тереном, Володимиром Коханом з Хащів, Володимиром Шумко, Сергієм Лиховидою та ХАСом, про яких уже згадував Макс. Я не з тих, хто буде спілкуватись з медійними людьми заради їх медійності. Мені важливіші цінності, погляди на життя і загальний метч, який відчуваєш одразу.

Макс Узол та Оля Манько / Фото з особистого архіву пари

Будинок, двоє дітей і собака, – про зміни, спільні мрії та майбутнє

За понад 10 років разом ви напевно добре пізнали одне одного. Що в партнері змінилося найбільше – і що, навпаки, досі залишається абсолютно незмінним?

Макс: Оля така ж впевнена, така ж генератор геніальних ідей, профі організувати все і змусити працювати навіть те, що ніколи не працювало. Мене радує, що Оля з кожним днем стає все красивішою. В усіх сенсах. Можливо, це й мені комплімент, бо кажуть, що з хорошим чоловіком жінка розквітає (усміхається – 24 Канал).

Оля: Мені подобається спостерігати, як змінюється Макс. Він стає впевненішим в собі, амбітнішим, знає, що хоче, і куди рухається. Одне незмінне – завжди робить мені багато компліментів та підтримує. І це дуже надихає ставати кращою.

Кажуть, після весілля стосунки переходять на новий рівень. А що змінилося у вас?

Оля: Після весілля наші стосунки однозначно стали міцнішими, з'явилось більше впевненості, довіри. Макс завжди дуже уважний до мене, турботливий. Цим мене і зачарував.

Якщо уявити ваше життя через кілька років, якою ви бачите свою сім'ю? Про що мрієте разом?

Макс: Будинок, який оточує густа красива зелень, двоє дітей і собака. Я так бачу наше майбутнє. Але я чітко усвідомлюю, що доведеться сильно змінити формат і стиль життя. Оскільки навряд ми матимемо можливість стільки їздити, подорожувати, як зараз. Хоча – хтозна. Тож потрібно думати про додаткові варіанти бізнесу, інвестування.

Оля: Найперше, що дуже хочеться – щоб був мир у нашій країні. З усім іншим абсолютно погоджуюсь із Максом. Загадую, щоб наша сім'я стала більшою і, впевнена, що це не зупинить наші мандрівки.

Макс Узол та Оля Манько / Фото з особистого архіву пари

Бліц

І наостанок – невеликий бліц.

Найгірша звичка одне одного в дорозі…

Давати вказівки, як треба їхати за кермом.

Хто довше збирає валізу?

Макс. Він до останнього відкладає цей момент. Оля збирається довше, але починає заздалегідь.

Хто частіше губить речі?

Макс. Але не частіше – постійно.

Хто перший просить вибачення?

Макс.

Куди поїдете святкувати 9-ту річницю весілля?

На природу, за місто.

А тепер завершіть речення: "Ми досі разом, бо…"

Ми разом, бо щоранку обіймаємося, незважаючи ні на що. Бо постійно вчимося бути разом і працюємо над стосунками. Вчимося визнавати власні помилки й робити перший крок назустріч, навіть якщо інший неправий. Бо не даємо порожніх обіцянок, цінуємо слово і вірність,

– Макс Узол і Оля Манько.

Оля Манько та Макс Узол / Фото з особистого архіву пари

Додамо, що напередодні ми ексклюзивно поспілкувалися зі співаком та ведучим Володимиром Дантесом. Інтерв'ю читайте за посиланням.