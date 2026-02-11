Артист, хиты которого не исчезают из украинских чартов, соберет львовскую публику, чтобы спеть в унисон и подарить друг другу любовь. Где и когда состоится выступление – рассказывает 24 Канал.

YAKTAK называют голосом нового поколения. Его песни знают наизусть, под них признаются в чувствах, грустят, влюбляются и проживают важные моменты.

Хиты, которые звучат на концертах, легко подпевает весь зал – и это не преувеличение. Здесь треки, давно живут в плейлистах миллионов, песни, которые уже стали частью современной украинской поп-сцены.

Где состоится концерт YAKTAK во Львове?

В День влюбленных артист выйдет на сцену FESTrepublic. Он уже давно собирает полные залы, поэтому этот вечер станет еще одним единением с поклонниками.

Его концерты – это всегда о контакте. Об искренности. О том моменте, когда музыка звучит так близко, будто написана именно о тебе. Здесь хочется держать за руку, обниматься под любимые строки и смотреть друг на друга чуть дольше, чем обычно.

Зал будет поделен на две фан-зоны: в первую билеты стоят 1490 гривен, а во вторую – 990 гривен. Приобрести можно по ссылке.



YAKTAK выступит во Львове 14 февраля / Афиша концерта

