Артист, хиты которого не исчезают из украинских чартов, соберет львовскую публику, чтобы спеть в унисон и подарить друг другу любовь. Где и когда состоится выступление – рассказывает 24 Канал.
YAKTAK называют голосом нового поколения. Его песни знают наизусть, под них признаются в чувствах, грустят, влюбляются и проживают важные моменты.
Хиты, которые звучат на концертах, легко подпевает весь зал – и это не преувеличение. Здесь треки, давно живут в плейлистах миллионов, песни, которые уже стали частью современной украинской поп-сцены.
Где состоится концерт YAKTAK во Львове?
В День влюбленных артист выйдет на сцену FESTrepublic. Он уже давно собирает полные залы, поэтому этот вечер станет еще одним единением с поклонниками.
Его концерты – это всегда о контакте. Об искренности. О том моменте, когда музыка звучит так близко, будто написана именно о тебе. Здесь хочется держать за руку, обниматься под любимые строки и смотреть друг на друга чуть дольше, чем обычно.
Зал будет поделен на две фан-зоны: в первую билеты стоят 1490 гривен, а во вторую – 990 гривен. Приобрести можно по ссылке.
YAKTAK выступит во Львове 14 февраля / Афиша концерта
Какие еще концерты будут во Львове вскоре?
- 12 февраля в "Малевиче" с сольным концертом выступит один из самых лирических украинских исполнителей, песни которого пробирают до мурашек, – Максим Бородин.
- 15 февраля состоится концерт Alena Omargalieva. Хиты "Мужчина", "Не пьяна, влюблена", "Твоя" и другие прозвучат в FESTrepublic.
- 17 февраля во Львов приезжает эпатажная и самобытная Кажанна. Артистка также соберет поклонников в "Малевиче".
- 19 февраля во Львовской филармонии состоится концерт "Кузьма Скрябин Forever: с оркестром, но без понтов".