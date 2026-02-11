Артист, хіти якого не зникають з українських чартів, збере львівську публіку, щоб заспівати в унісон та подарувати одне одному любов. Де і коли відбудеться виступ – розповідає 24 Канал.

Теж цікаво Скандал довкола концерту в Палаці спорту: гурт "Жадан і Собаки" відмовився виступати

YAKTAK називають голосом нового покоління. Його пісні знають напам'ять, під них зізнаються в почуттях, сумують, закохуються і проживають важливі моменти.

Хіти, які звучать на концертах, легко підспівує весь зал – і це не перебільшення. Тут треки, що давно живуть у плейлистах мільйонів, пісні, які вже стали частиною сучасної української поп-сцени.

Де відбудеться концерт YAKTAK у Львові?

У День закоханих артист вийде на сцену FESTrepublic. Він уже давно збирає повні зали, тож цей вечір стане ще одним єднанням з прихильниками.

Його концерти – це завжди про контакт. Про щирість. Про той момент, коли музика звучить так близько, ніби написана саме про тебе. Тут хочеться тримати за руку, обійматися під улюблені рядки й дивитися одне на одного трохи довше, ніж зазвичай.

Зал буде поділений на дві фан-зони: у першу квитки коштують 1490 гривень, а в другу – 990 гривень. Придбати можна за посиланням.



YAKTAK виступить у Львові 14 лютого / Афіша концерту

Які ще концерти будуть у Львові незабаром?