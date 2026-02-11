Артист, хіти якого не зникають з українських чартів, збере львівську публіку, щоб заспівати в унісон та подарувати одне одному любов. Де і коли відбудеться виступ – розповідає 24 Канал.
Теж цікаво Скандал довкола концерту в Палаці спорту: гурт "Жадан і Собаки" відмовився виступати
YAKTAK називають голосом нового покоління. Його пісні знають напам'ять, під них зізнаються в почуттях, сумують, закохуються і проживають важливі моменти.
Хіти, які звучать на концертах, легко підспівує весь зал – і це не перебільшення. Тут треки, що давно живуть у плейлистах мільйонів, пісні, які вже стали частиною сучасної української поп-сцени.
Де відбудеться концерт YAKTAK у Львові?
У День закоханих артист вийде на сцену FESTrepublic. Він уже давно збирає повні зали, тож цей вечір стане ще одним єднанням з прихильниками.
Його концерти – це завжди про контакт. Про щирість. Про той момент, коли музика звучить так близько, ніби написана саме про тебе. Тут хочеться тримати за руку, обійматися під улюблені рядки й дивитися одне на одного трохи довше, ніж зазвичай.
Зал буде поділений на дві фан-зони: у першу квитки коштують 1490 гривень, а в другу – 990 гривень. Придбати можна за посиланням.
YAKTAK виступить у Львові 14 лютого / Афіша концерту
Які ще концерти будуть у Львові незабаром?
- 12 лютого у "Малевичі" з сольним концертом виступить один з найліричніших українських виконавців, пісні якого пробирають до мурах, – Максим Бородін.
- 15 лютого відбудеться концерт Alena Omargalieva. Хіти "Мужчина", "Не п'яна, закохана", "Твоя" та інші прозвучать у FESTrepublic.
- 17 лютого до Львова приїжджає епатажна та самобутня Кажанна. Артистка також збере шанувальників у "Малевичі".
- 19 лютого у Львівській філармонії відбудеться концерт "Кузьма Скрябін Forever: з оркестром, але без понтів".