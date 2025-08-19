Сейчас же он поделился трогательной историей о том, как им удалось уехать из оккупации, пишет Show 24.

Так, в первый день вторжения Шахторин и его возлюбленная поехали к отцу в Гостомель, надеясь, что там будет безопаснее, но вместо этого они оказались в оккупации. Лишь на восьмой день семье удалось выбраться.

Я максимально растерянно управлял авто, но понимал, что рядом сидит та, которую точно надо вывезти. К себе, возможно, в моменте мне было безразлично, но ее спокойствие и уверенность в том, что все получится, убеждали и меня. Поэтому советую всем иметь такого человека в жизни,

– рассказал Ярослав.

Он подчеркнул, что его жена всегда становится для него той опорой, которая помогает преодолеть самые сложные испытания.



Ярослав Шахторин с женой / Фото из инстаграма актера

Ранее Ярослав также рассказывал, что в первые дни вторжения они вместе с отцом дежурили, чтобы защитить дом и семью от оккупантов. Во время одного из таких дежурств он услышал шаги во дворе и едва не открыл огонь, приняв соседа за российского военного. Впоследствии семья пряталась в подвале из-за постоянных обстрелов, а российские военные, по словам актера, даже заходили в их дом.