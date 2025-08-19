Зараз же він поділився зворушливою історією про те, як їм вдалося виїхати з окупації, пише Show 24.

Так, у перший день вторгнення Шахторін і його кохана поїхали до батька в Гостомель, сподіваючись, що там буде безпечніше, але натомість вони опинилися в окупації. Лише на восьмий день сім'ї вдалося вибратися.

Я максимально розгублено керував авто, але розумів, що поруч сидить та, яку точно треба вивезти. До себе, можливо, в моменті мені було байдуже, але її спокій та впевненість у тому, що все вийде, переконували й мене. Тож раджу всім мати таку людину в житті,

– розповів Ярослав.

Він підкреслив, що його дружина завжди стає для нього тією опорою, яка допомагає подолати найскладніші випробування.



Ярослав Шахторін з дружиною / Фото з інстаграму актора

Раніше Ярослав також розповідав, що в перші дні вторгнення вони разом із батьком чергували, щоб захистити будинок і родину від окупантів. Під час одного з таких чергувань він почув кроки на подвір'ї й ледь не відкрив вогонь, прийнявши сусіда за російського військового. Згодом сім'я ховалася в підвалі через постійні обстріли, а російські військові, за словами актора, навіть заходили до їхнього дому.