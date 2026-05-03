Автор песни Shape of You эмоционально отреагировал на успех футбольного клуба Ипсвич Таун. Видео опубликовали на странице команды.

Футбольную команду ждал сюрприз, когда они пришли в раздевалку – там их ждал знаменитый певец. Эд Ширан шутил и радовался вместе с футболистами.

Музыкант не скрывал эмоций после возвращения любимого клуба в английскую Премьер-лигу. В руках у артиста заметили бокал с пивом. Они вместе пели хит Эда Ширана The A Team.

Эд Ширан отпраздновал победу команды: видео

В комментарии BBC Эд Ширан сказал, что для него было "невероятно пережить это с друзьями и семьей".

Эд Ширан – ярый болельщик

Эд Ширан является одним из самых известных болельщиков Ипсвич Таун. Он неоднократно публично поддерживал команду. В 2024 году Эд Ширан стал миноритарным акционером клуба – он приобрел 1,4% акций, а ранее спонсировал футболки команды.

Осенью прошлого года анонсировалось, что Эд Ширан будет играть за Ипсвич, ведь он получил футболку с номером 17. Однако артист так и не вышел на поле.

Напомним, в субботу команда Ипсвич Таун победила в КПР (Квинз Парк Рейнджерз) со счетом 3:0, обеспечив себе выход в Премьер-лигу.