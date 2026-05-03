Автор пісні Shape of You емоційно відреагував на успіх футбольного клубу Іпсвіч Таун. Відео опублікували на сторінці команди.

На футбольну команду чекав сюрприз, коли вони прийшли до роздягальні – там їх чекав знаменитий співак. Ед Ширан жартував та радів разом з футболістами.

Музикант не приховував емоцій після повернення улюбленого клубу до англійської Прем'єр-ліги. У руках в артиста помітили келих з пивом. Вони разом співали хіт Еда Ширана The A Team.

Ед Ширан відсвяткував перемогу команди: відео

У коментарі BBC Ед Ширан сказав, що для нього було "неймовірно пережити це з друзями та родиною".

Ед Ширан – затятий вболівальник

Ед Ширан є одним із найвідоміших уболівальників Іпсвіч Таун. Він неодноразово публічно підтримував команду. У 2024 році Ед Ширан став міноритарним акціонером клубу – він придбав 1,4% акцій, а раніше спонсорував футболки команди.

Восени минулого року анонсувалося, що Ед Ширан гратиме за Іпсвіч, адже він отримав футболку з номером 17. Однак артист так і не вийшов на поле.

Нагадаємо, у суботу команда Іпсвіч Таун перемогла у КПР (Квінз Парк Рейнджерз) з рахунком 3:0, забезпечивши собі вихід до Прем'єр-ліги.