Эльвира Гасанова неоднократно создавала наряды для Владимира Зеленского. Поэтому высказалась о его образе на встрече с Дональдом Трампом в Белом доме, пишет Show 24 со ссылкой на OBOZ.UA.

К слову Вы посмотрите на это, мне нравится, – Трамп об образе Зеленского

Президент Украины надел на встречу черный костюм в стиле жакета в минималистичном исполнении.

Это выглядит как продолжение его символической линии: ранее он настаивал на милитари-формате (оливковые, хаки, трикотажные поло с трезубцем), а теперь сделал шаг в сторону более классической дипломатической эстетики – однако без полного "протокольного" костюма с галстуком,

– отметила дизайнер.

Эльвира Гасанова заметила, что в образе украинского лидера читается "двойной месседж". С одной стороны, Зеленский демонстрирует, что он все еще является президентом страны, которая находится в войне, поэтому не готов перейти в привычный дресс-код. Однако с другой – он показал "зрелость" и готовность к серьезным переговорам.

Дизайнер добавила, что образ Владимира Зеленского имеет скрытый смысл. Черный цвет – это траур из-за ужасных потерь Украины и одновременно сила и несокрушимость. То, что президент все еще не надевает галстук, свидетельствует о том, что он продолжает линию стилистики военного времени.

По мнению Гасановой, форма жакета Зеленского ближе к униформе, чем к классическому костюму. Это сохраняет военную аутентичность.

Черный костюм-силуэт – универсальный символ государственности и власти. Президент сейчас находится в состоянии, когда каждая деталь имеет значение – его внешний вид, настроение, эмоции. Поэтому как лидер Украины он выбирает образ, который лучше всего соответствует его роли и моменту,

– считает основательница бренда GASANOVA.



Дональд Трамп и Владимир Зеленский / Фото Белого дома

Напомним, встретив президента Зеленского в Белом доме, Дональд Трамп похвалил его образ. Лидер США сказал: "Вы посмотрите на это, мне нравится".

Уже в Овальном кабинете журналист Брайан Гленн, который на прошлой встрече в феврале раскритиковал Зеленского, извинился за свой вопрос. И заявил, что на этот раз президент Украины имеет прекрасный вид. Тот в ответ пошутил: "Однако я сменил костюм, а вы нет. Возможно ваш намного лучше моего".