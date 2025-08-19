Ельвіра Гасанова неодноразово створювала вбрання для Володимира Зеленського. Тож висловилась про його образ на зустрічі з Дональдом Трампом у Білому домі, пише Show 24 з посиланням на OBOZ.UA.

До слова Ви подивіться на це, мені подобається, – Трамп про образ Зеленського

Президент України одягнув на зустріч чорний костюм у стилі жакета в мінімалістичному виконанні.

Це виглядає як продовження його символічної лінії: раніше він наполягав на мілітарі-форматі (оливкові, хакі, трикотажні поло з тризубом), а тепер зробив крок у бік більш класичної дипломатичної естетики – проте без повного "протокольного" костюма з краваткою,

– зазначила дизайнерка.

Ельвіра Гасанова зауважила, що в образі українського лідера читається "подвійний меседж". З одного боку, Зеленський демонструє, що він все ще є президентом країни, яка перебуває у війні, тому не готовий перейти у звичний дрес-код. Проте з іншого – він показав "зрілість" та готовність до серйозних перемовин.

Дизайнерка додала, що образ Володимира Зеленського має прихований сенс. Чорний колір – це траур через жахливі втрати України й водночас сила та незламність. Те, що президент все ще не одягає краватку, свідчить про те, що він продовжує лінію стилістики воєнного часу.

На думку Гасанової, форма жакета Зеленського ближча до уніформи, ніж до класичного костюма. Це зберігає воєнну автентичність.

Чорний костюм-силует – універсальний символ державності й влади. Президент зараз перебуває в стані, коли кожна деталь має значення – його зовнішній вигляд, настрій, емоції. Тому як лідер України він обирає образ, який найкраще відповідає його ролі та моменту,

– вважає засновниця бренду GASANOVA.



Дональд Трамп і Володимир Зеленський / Фото Білого дому

Нагадаємо, зустрівши президента Зеленського у Білому домі, Дональд Трамп похвалив його образ. Лідер США сказав: "Ви подивіться на це, мені подобається".

Вже в Овальному кабінеті журналіст Браян Гленн, який на минулій зустрічі в лютому розкритикував Зеленського, перепросив за своє запитання. Та заявив, що цього разу президент України має чудовий вигляд. Той у відповідь пожартував: "Однак я змінив костюм, а ви ні. Можливо ваш набагато кращий за мій".