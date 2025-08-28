Как оказалось, у Владислава уже появилась другая семья. Сообщает Show 24 со ссылкой на страницу Юриной в соцсети Х.

Юлия объяснила, что их история началась еще в юности: они познакомились, когда им было всего 18-19 лет, и прожили вместе счастливые десять лет. Однако со временем оба поняли, что имеют разные интересы и идут разными путями.

Мы уже как три года не жили вместе и были другие отношения, у него уже другая семья, откладывали развод, вот в этом году сделали,

Юлия Юрина назвала причину развода с мужем / Скриншот из соцсети Х

Что известно о разводе Юлии Юриной и Владислава Байдуна?

26 августа певица получила свидетельство о расторжении брака. Она подчеркнула, что с Владиславом разошлись мирно, без конфликтов, и даже после официального развода поддерживают хорошие отношения.