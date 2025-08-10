10 августа Кайли Дженнер празднует день рождения – ей исполнилось 28 лет. За это время звезда очень изменилась, и не только благодаря взрослению, но и из-за изменений во внешности – филлеры и пластические операции, пишет Show 24.

Кайли Дженнер стала известной благодаря реалити-шоу "Семейство Кардашян", в котором участвовали все члены семьи. Когда шоу вышло в эфир, ей было всего 9 лет.



Кайли Дженнер / Фото из инстаграма Кайли Дженнер



Кендалл и Кайли Дженнер в 2008 году / Фото Getty Images



Кайли Дженнер в 2009 году / Фото Getty Images

Впоследствии девушка пробовала себя в моделинге. Также она выходила в свет с сестрами и часто появлялась на вечеринках.



Кайли Дженнер в 2010 году / Фото Getty Images



Кайли Дженнер в 2012 году / Фото Getty Images

Кайли Дженнер часто экспериментировала с цветом волос и своим стилем. Со временем стало заметно, что она увеличила губы. На этом фоне звезда выпустила наборы помад Kylie Lip Kits, которые раскупали за минуты. Кайли отрицала, что прибегала к филлерам, и говорила, что все это – эффект ее помад.



Кайли Дженнер в 2016 / Фото Getty Images



Кайли Дженнер в 2018 / Фото Getty Images



Кайли Дженнер в 2020 / Фото Getty Images

В дальнейшем ее внешность и фигура продолжала меняться. Сначала Кайли утверждала, что это связано с взрослением и набором веса. Однако в 2023 году девушка впервые призналась, что делала пластику груди, хотя раньше постоянно это отрицала.

У меня была красивая грудь, просто шикарная... Хотела бы я никогда их не менять, – говорила Дженнер.



Кайли Дженнер сейчас / Фото из инстаграма Кайли Дженнер

По мнению пластических хирургов, Кайли Дженнер перенесла несколько операций – ринопластику, маммопластику, коррекцию формы ягодиц, подтяжку бедер и верхнего века.