10 серпня Кайлі Дженнер святкує день народження – їй виповнилось 28 років. За цей час зірка дуже змінилась, і не тільки завдяки дорослішанню, але й через зміни у зовнішності – філери й пластичні операції, пише Show 24.

Дивіться також Пішла зі сцени й займається бізнесом з коханим: де зараз Даша Астаф'єва

Кайлі Дженнер стала відомою завдяки реаліті-шоу "Сімейство Кардашян", у якому брали участь всі члени родини. Коли шоу вийшло в ефір, їй було всього 9 років.



Кайлі Дженнер / Фото з інстаграму Кайлі Дженнер



Кендалл та Кайлі Дженнер у 2008 / Фото Getty Images



Кайлі Дженнер у 2009 / Фото Getty Images

Згодом дівчина пробувала себе у моделінгу. Також вона виходила у світ з сестрами та часто з'являлась на вечірках.



Кайлі Дженнер у 2010 / Фото Getty Images



Кайлі Дженнер у 2012 / Фото Getty Images

Кайлі Дженнер часто експериментувала з кольором волосся та своїм стилем. З часом стало помітно, що вона збільшила губи. На цьому тлі зірка випустила набори помад Kylie Lip Kits, які розкуповували за хвилини. Кайлі заперечувала, що вдавалась до філерів, і казала, що все це – ефект її помад.



Кайлі Дженнер у 2016 / Фото Getty Images



Кайлі Дженнер у 2018 / Фото Getty Images



Кайлі Дженнер у 2020 / Фото Getty Images

Надалі її зовнішність та фігура продовжувала змінюватися. Спершу Кайлі стверджувала, що це пов'язано з дорослішанням і набором ваги. Однак у 2023 році дівчина вперше зізналась, що робила пластику грудей, хоч раніше постійно це заперечувала.

У мене були гарні груди, просто шикарні... Хотіла б я ніколи їх не змінювати, – казала Дженнер.



Кайлі Дженнер зараз / Фото з інстаграму Кайлі Дженнер

На думку пластичних хірургів, Кайлі Дженнер перенесла кілька операцій – ринопластику, мамопластику, корекцію форми сідниць, підтяжку стегон і верхньої повіки.