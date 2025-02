Соответствующий ролик появился в сети во вторник, 11 февраля. Важно подчеркнуть, что видео создано искусственным интеллектом. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на New York Post.

Видео создал израильский эксперт по генеративному искусственному интеллекту. Таким образом он выступил против деятельности Канье Уэста, который столкнулся с массовой критикой из-за продажи футболок со свастикой и последних расистских заявлений.

В ролике показано более 20 актеров, музыкантов, комиков и предпринимателей в белой футболке. Они одеты в белые футболки с принтом среднего пальца, звезды Давида и именем Канье. Среди них Стивен Спилберг, Мила Кунис, Марк Цукерберг, Дрейк, Бен Стиллер, Скарлетт Йоханссон, Адам Сэндлер и многие другие. В конце появляется надпись – Enough is enough ("Достаточно").

Пришло время перестать молчать и ответить таким антисемитам, как Канье Уэст, самым решительным способом,

– подчеркнул автор видео.

Звезды послали Канье Уэста в AI-видео:

Что известно о скандале с Канье Уэстом

После скандального выхода на Грэмми Канье Уэст выдал тираду расистских, мизогинних, антисемитских сообщений в соцсети Х (бывший твитер). Он называл себя нацистом и восхвалял Адольфа Гитлера.

На Супербоуле-2025 Канье Уэст приобрел рекламное время. Он рекламировал свой бренд Yeezy, где на сайте продается только один товар – футболка со свастикой за 20 долларов.

Звезда "Друзей" Дэвид Швиммер призвал Илона Маска прекратить давать Канье Уэсту платформу для его ненавистнических заявлений. После этого рэпер удалился из сети.