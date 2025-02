Відповідний ролик з'явився у мережі у вівторок, 11 лютого. Важливо підкреслити, що відео створене штучним інтелектом. Про це пише 24 Канал з посиланням на New York Post.

Відео створив ізраїльський експерт з генеративного штучного інтелекту. Таким чином він виступив проти діяльності Каньє Веста, який стикнувся з масовою критикою через продаж футболок зі свастикою та останніх расистських заяв.

У ролику показано понад 20 акторів, музикантів, коміків та підприємців у білій футболці. Вони одягнені у білі футболки з принтом середнього пальця, зірки Давида та іменем Каньє. Серед них Стівен Спілберг, Міла Куніс, Марк Цукерберг, Дрейк, Бен Стіллер, Скарлетт Йоганссон, Адам Сендлер та багато інших. Наприкінці з'являється напис – Enough is enough ("Досить").

Настав час перестати мовчати й відповісти таким антисемітам, як Каньє Вест, найрішучішим способом,

– підкреслив автор відео.

Зірки послали Каньє Веста в AI-відео:

Що відомо про скандал з Каньє Вестом

Після скандального виходу на Греммі Каньє Вест видав тираду расистських, мізогінних, антисемітських дописів у соцмережі Х (колишній твітер). Він називав себе нацистом та вихваляв Адольфа Гітлера.

На Супербоулі-2025 Каньє Вест придбав рекламний час. Він прорекламував свій бренд Yeezy, де на сайті продається лише один товар – футболка зі свастикою за 20 доларів.

Зірка "Друзів" Девід Швіммер закликав Ілона Маска припинити давати Каньє Весту платформу для його ненависницьких заяв. Після цього репер видалився з мережі.