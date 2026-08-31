39-летняя актриса не скрывает, что ее ухоженный вид – это не только хорошая генетика. Кузнецова открыто рассказывает о косметологических процедурах, уходе за волосами, питании и спорте. Как начинался путь Екатерины в актерстве и что помогает ей сегодня поддерживать себя в форме – смотрите далее в материале 24 Канала.

С детства Катя интересовалась творчеством. Что касается первого класса, то в нем она начала петь в детском хоре "Огонек" и занималась вокалом около 10 лет. В юности Кузнецова также пробовала себя в различных видах спорта, в частности в теннисе и фехтовании. Однако больше всего ее увлекла сцена.

Катя Кузнецова с отцом / Фото со страницы актрисы в инстаграме

Когда Екатерине было 14 лет, бабушка повела ее на спектакль "Пигмалион" в Театре имени Ивана Франко. Игра Натальи Сумской и Анатолия Хостикоева настолько поразила девушку, что после этого она решила стать актрисой. Впоследствии Кузнецова поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

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Катя Кузнецова / Фото из соцсетей актрисы

Уже во время учебы она начала работать на телевидении, а впоследствии получила первые роли в кино и сериалах. Настоящим прорывом в карьере Кузнецовой стала роль официантки Саши в популярном сериале "Кухня". Именно этот проект сделал актрису узнаваемой для широкой аудитории.

Катя Кузнецова на съемках "Кухни" с Марком Богатыревым / Фото из открытых источников

Сегодня Екатерина продолжает работать в украинских проектах. А поскольку Кузнецова постоянно находится на публике, поклонников интересует и то, как она ухаживает за собой. Актриса регулярно посещает косметолога и делает различные процедуры. Среди них она называла пептиды, аминокислоты, полинуклеотиды и ботокс. При этом, по словам Кузнецовой, пластических операций она не делала.

Не менее эффектно выглядят и волосы Екатерины. Актриса не скрывает, что носит наращенные волосы и тщательно за ними ухаживает.

Екатерина Кузнецова / Фото из инстаграма актрисы

На внешность также влияет образ жизни актрисы. Кузнецова не придерживается строгих диет и не отказывается от любимых продуктов. В то же время она следит за тем, чтобы в ее рационе было достаточно белка и зелени. Актриса любит макароны, гречку, кус-кус, фрукты и хлеб. Сладкое также не исключает из рациона, хотя старается есть его преимущественно в первой половине дня.

Еще одна важная составляющая ее формы – спорт. Кузнецова три раза в неделю занимается баре, а два раза в неделю играет в паддл.

Катя Кузнецова / Фото со страницы актрисы в инстаграме

Ранее мы также рассказывали о другой популярной украинской актрисе – Наталье Денисенко. Она делилась своими секретами ухода и рассказывала, что помогает ей поддерживать форму.