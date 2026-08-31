39-річна акторка не приховує, що її доглянутий вигляд – це не лише хороша генетика. Кузнєцова відкрито розповідає про косметологічні процедури, догляд за волоссям, харчування та спорт. Як починався шлях Катерини в акторстві та що допомагає їй сьогодні підтримувати себе у формі – дивіться далі в матеріалі 24 Каналу.

З дитинства Катя цікавилася творчістю. Ще в першому класі вона почала співати в дитячому хорі "Вогник" і займалася вокалом близько 10 років. В юності Кузнєцова також пробувала різні види спорту, зокрема теніс і фехтування. Однак найбільше її захопила сцена.

Катерина Кузнєцова з батьком / Фото з інстаграм-сторінки акторки

Коли Катерині було 14 років, бабуся повела її на виставу "Пігмаліон" у Театрі імені Івана Франка. Гра Наталії Сумської та Анатолія Хостікоєва настільки вразила дівчину, що після цього вона вирішила стати акторкою. Згодом Кузнєцова вступила до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого.

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Катерина Кузнєцова / Фото з соцмереж акторки

Вже під час навчання вона почала працювати на телебаченні, а згодом отримала перші ролі в кіно та серіалах. Справжнім проривом у кар’єрі Кузнєцової стала роль офіціантки Саші в популярному серіалі "Кухня". Саме цей проєкт зробив акторку впізнаваною для широкої аудиторії.

Катя Кузнєцова на зйомках "Кухні" з Марком Богатирьовим / Фото з відкритих джерел

Сьогодні Катерина продовжує працювати в українських проєктах. А оскільки Кузнєцова постійно перебуває на публіці, шанувальників цікавить і те, як вона доглядає за собою. Акторка регулярно відвідує косметолога та робить різні процедури. Серед них вона називала пептиди, амінокислоти, полінуклеотиди та ботокс. При цьому, за словами Кузнєцової, пластичних операцій вона не робила.

Не менш ефектно виглядає і волосся Катерини. Акторка не приховує, що носить нарощене волосся та ретельно за ним доглядає.

Катерина Кузнєцова / Фото з інстаграму акторки

На зовнішність також впливає спосіб життя акторки. Кузнєцова не дотримується суворих дієт і не відмовляється від улюблених продуктів. Водночас вона стежить, щоб у її раціоні було достатньо білка та зелені. Акторка любить макарони, гречку, кускус, фрукти та хліб. Солодке також не виключає з раціону, хоча намагається їсти його переважно в першій половині дня.

Ще одна важлива частина її форми – спорт. Кузнєцова тричі на тиждень займається барре, а двічі на тиждень грає в падел.

Катерина Кузнєцова / Фото з інстаграму акторки

Раніше ми також розповідали про іншу популярну українську акторку – Наталку Денисенко. Вона ділилася своїми секретами догляду за собою та розповідала, що допомагає їй підтримувати форму.