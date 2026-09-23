Там они встретились с голливудским актером и другими знаменитостями. Фотографии с мероприятия уже появились на официальной странице принца и принцессы Уэльских в инстаграме.

Совместный выход Кейт и Уильяма стал редким появлением супругов на красной дорожке кинопремьеры. Последний раз они вместе посещали такое мероприятие более четырех лет назад – в мае 2022 года. Тогда принц и принцесса Уэльские также встретились с Томом Крузом на британской премьере фильма "Top Gun: Maverick". Вместе с актером они прошли по красной дорожке и пообщались с другими членами актерского состава, в частности с Майлзом Теллером и Дженнифер Коннелли.

Для премьеры Digger Кейт выбрала эффектное платье насыщенного сливового оттенка от Jenny Packham. Наряд имел глубокое декольте, драпировку на талии и длинную юбку, ниспадающую мягкими складками. Образ принцесса Уэльская дополнила изысканными украшениями – длинным серебристым колье с массивным черным кулоном в форме сердца и серьгами-подвесками.

Принц Уильям для светского выхода выбрал классический черный смокинг из фактурной ткани, белую рубашку и черный галстук-бабочку. Завершили образ белый нагрудный платок и классические туфли.

Стоит отметить, что премьера имела и благотворительную составляющую. Мероприятие поддержала Film and TV Charity – организация, которая помогает людям, работающим в кино, на телевидении и в кинотеатральной индустрии. Она реализует различные программы и инициативы, направленные на поддержку благополучия работников и создание более комфортных условий труда.

В то же время появление супругов на публике произошло на фоне повышенного внимания к личной жизни королевской семьи. Все из-за новых мемуаров графа Чарльза Спенсера, младшего брата покойной принцессы Дианы, в которых он рассказал о неожиданных семейных подробностях.