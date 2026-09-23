Там вони зустрілися з голлівудським актором та іншими знаменитостями. Кадри з події вже з'явилися на офіційній інстаграм-сторінці принца та принцеси Уельських.

Спільний вихід Кейт і Вільяма став рідкісною появою подружжя на червоній доріжці кінопрем'єри. Востаннє вони разом відвідували такий захід понад чотири роки тому – у травні 2022 року. Тоді принц і принцеса Уельські також зустрілися з Томом Крузом на британській прем'єрі Top Gun: Maverick. Разом з актором вони пройшли червоною доріжкою та поспілкувалися з іншими членами акторського складу, зокрема Майлзом Теллером і Дженніфер Коннеллі.

Для прем'єри Digger Кейт обрала ефектну сукню насиченого сливового відтінку від Jenny Packham. Вбрання мало глибоке декольте, драпірування на талії та довгу спідницю, що спадала м'якими складками. Образ принцеса Уельська доповнила вишуканими прикрасами – довгим сріблястим кольє з масивним чорним кулоном у формі серця та сережками-підвісками.

Принц Вільям для світського виходу обрав класичний чорний смокінг із фактурної тканини, білу сорочку та чорний метелик. Завершили образ біла нагрудна хустинка та класичні туфлі.

Варто зазначити, що прем'єра мала і благодійну складову. Захід підтримав Film and TV Charity – організацію, яка допомагає людям, що працюють у кіно, на телебаченні та в кінотеатральній індустрії. Вона реалізує різні програми та ініціативи, спрямовані на підтримку добробуту працівників і створення комфортніших умов роботи.

Водночас поява подружжя на публіці відбулася на тлі підвищеної уваги до особистого життя королівської родини. Все через нові мемуари графа Чарльза Спенсера, молодшого брата покійної принцеси Діани, у яких він розповів про несподівані сімейні подробиці.